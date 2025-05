Nach zweitem Halbfinale: Diese Acts stehen im ESC-Finale

Das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contests 2025 ist vorbei, und die letzten zehn Künstler haben sich einen Platz im großen Finale gesichert! Dieses wird am Samstagabend in Basel stattfinden. Nach einer kreativen und emotionsgeladenen Show wurden unter anderem Österreichs Sänger JJ mit "Wasted Love", Litauens Band Katarsis mit "Tavo Akys" und Israels Vertreterin Yuval Raphael, die mit ihrem kraftvollen Titel "New Day Will Rise" auftrat, laut bejubelt. Neben ihnen zogen Talente aus Ländern wie Armenien, Griechenland und Luxemburg ins Finale ein, während für Australien und Montenegro der Traum vom ESC-Pokal endete.

Besondere Aufmerksamkeit zog die israelische Sängerin Yuval Raphael auf sich, die als Überlebende der Terroranschläge vom Oktober 2023 bereits im Vorfeld für Diskussionen sorgte. Während ihre Generalprobe von Protesten unterbrochen wurde, verlief ihr Auftritt im Halbfinale ohne Störungen. Trotz der angespannten politischen Lage überzeugte sie mit starkem Gesang und einer beeindruckenden Show. Auch Maltas Miriana Conte, deren Beitrag aufgrund des ursprünglichen Titels "Kant" in die Kritik geraten war, präsentierte vor den Zuschauern ihre überarbeitete Version "Serving". Auch Dänemark, Lettland und Finnland werden im Finale auf der Bühne stehen. Insgesamt werden am Samstag 26 Acts mit einer bunten Mischung aus Pop, Balladen und sogar Elektroklängen performen.

Mit von der Partie sind auch Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und die Schweiz, die aufgrund der ESC-Regeln automatisch im Finale vertreten sind. Abor & Tynna treten für Deutschland an und hatten bereits die Gelegenheit, beim zweiten Halbfinale ihren Song "Baller" außerhalb der Wertung zu präsentieren. Die beiden Geschwister wurden für ihren temporeichen Auftritt in der Halle begeistert gefeiert. Die Favoritenrollen liegen jedoch laut Expertenmeinungen eher bei Schweden und Österreich, deren Beiträge als besonders siegverdächtig gelten. Ob die deutschen Hoffnungsträger überraschen können, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / yuvalraphael Yuval Raphael, ESC-Sängerin 2025 für Israel

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Abor & Tynna bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

Anzeige Anzeige

Anzeige