ESC 2025: Das sind die diesjährigen Favoriten in Basel

Der Eurovision Song Contest 2025 steht vor der Tür, und die Favoriten der Fans und Buchmacher scheinen sich klar herauszukristallisieren, wie auf der offiziellen Website bekannt gegeben wurde. Schweden liegt mit der Band KAJ und ihrem Hit "Bara bada bastu" auf Platz eins der Wettquoten, dicht gefolgt vom Österreicher JJ mit einer stimmungsvollen Ballade. Die Niederlande, vertreten durch den Künstler Claude, rangieren aktuell auf Platz drei. Am Ende der Quoten befindet sich derzeit Mariam Shengelia aus Georgien. Für Deutschland gehen Abor & Tynna mit ihrem Song "Baller" an den Start und stehen momentan auf dem 18. Platz.

Neben den Wettquoten geben auch Streamingdaten Aufschluss über die Erfolgschancen der Teilnehmer. Auf Spotify führen ebenfalls die Schweden mit stolzen 41,1 Millionen Streams, während Italien und die Niederlande die Plätze zwei und drei belegen. Deutschland schneidet im Streaming mit rund 10,8 Millionen Aufrufen für "Baller" vergleichsweise gut ab und erreicht Platz sieben. Ein weiteres interessantes Stimmungsbarometer bietet das Datentool "The Model" vom Fanportal Eurovoix, das auf historische Daten und Abstimmungsmuster zurückgreift. Es sieht Schweden ebenfalls auf Platz eins, gefolgt von Frankreich mit der Sängerin Louane.

Abor & Tynna mussten sich bereits in den vergangenen Wochen an den Druck und die Aufmerksamkeit gewöhnen, die mit ihrer Teilnahme einhergehen. Trotz zahlreicher Hasskommentare im Netz beweisen die beiden Musiker großen Zusammenhalt und bleiben gelassen. Das österreichische Duo, das Deutschland in diesem Jahr vertritt, hat sich mit seinem energiegeladenen Beitrag das Ziel gesetzt, auf der großen internationalen Bühne Erfolge zu feiern. Ob ihr Einsatz mit einem Platz in der oberen Tabellenhälfte belohnt wird, bleibt bis zum Finale spannend.

Getty Images JJ, Eurovision Song Contest Teilnehmer

Getty Images Abor & Tynna, Musiker

