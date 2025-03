ESC 2025: Maltas Miriana Conte muss "Kant"-Song überarbeiten

Beim Eurovision Song Contest 2025 sorgt Malta schon lange vor dem großen Finale am 17. Mai in Basel für Aufregung. Im Zentrum stehen Sängerin Miriana Conte und ihr Song namens "Kant". Der Titel, der viele Deutsche zunächst an den wohl größten deutschen Philosophen der Neuzeit denken lässt, bedeutet auf Maltesisch "singen". Da der Begriff im Songtext jedoch in die ansonsten englische Sprache eingebettet wird, erhebt nun die britische Rundfunkanstalt BBC Einspruch: "Kant" klinge stark wie das englische Wort "cunt" – ein vulgärer Ausdruck für das weibliche Geschlechtsorgan. Wie die Bild berichtet, hatten die britischen Verantwortlichen mit ihrer Kritik Erfolg: Malta wurde inzwischen offiziell aufgefordert, bis zum 10. März einen überarbeiteten Song einzureichen.

Die plötzliche Änderung kommt für viele ESC-Fans überraschend: Beim maltesischen Vorentscheid am 11. Februar galt der Song noch mit der Refrainzeile "Do-re-mi-fa-s-s-serving kant" als genehmigt. Sängerin Miriana äußerte sich zu der offiziellen Forderung nach einer Textanpassung auf Instagram niedergeschlagen: "Auch wenn ich schockiert und enttäuscht bin, verspreche ich euch: Die Show wird weitergehen – diese Diva kriegt man nicht klein!" Für die maltesische Delegation bedeutet die kurzfristige Änderung jetzt erheblichen zusätzlichen Stress – schließlich bleiben nur noch wenige Wochen, um den Text des Songs regelkonform zu überarbeiten.

Für die aufstrebende Musikerin ist der ESC ein wichtiger Meilenstein ihrer Karriere. Miriana, die in Malta und Italien bereits durch ihre kraftvolle Stimme und extravaganten Auftritte bekannt ist, hat sich in der Vergangenheit immer wieder für weibliches Selbstbewusstsein und künstlerische Freiheit eingesetzt. Ihre unerschütterliche Haltung inmitten der aktuellen Kontroverse unterstreicht diesen Anspruch. Schon jetzt vergleichen Fans sie mit Künstlerinnen wie Netta Barzilai (32) oder Conchita Wurst (36), die mit ihren provokanten Auftritten ESC-Geschichte schrieben. Ob Miriana mit ihrem angepassten Song in Basel ähnliche Wellen schlagen wird, bleibt abzuwarten.

