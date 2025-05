Alain wurde nach "Forsthaus Rampensau" zu einem Frauenmagnet

Alain Wollersheim scheint nach seinem Auftritt bei der Reality-Show Forsthaus Rampensau die Herzen vieler Frauen erobert zu haben! Wie der Sohn von Bert Wollersheim (74) auf dem Bild-Renntag im Gespräch mit Promiflash verriet, hat er seit seiner Teilnahme bemerkenswert viele Direktnachrichten von weiblichen Fans erhalten. "Ich hab viele DMs bekommen. Auf jeden Fall. Ich kann mich nicht beschweren", erzählte der Realitystar. Doch obwohl ihm offenbar zahlreiche Frauen Avancen machen, scheint es bisher nicht gefunkt zu haben. "Also auf ernsthafter Basis nicht so", stellte Alain klar.

In entspannter Manier berichtete er weiter, dass er in Sachen Liebe nichts überstürzen will. Für Alain gilt: Er hat keine Eile. Während des Interviews mit Promiflash betonte der Influencer: "Ich lasse das ganz entspannt angehen. Ich sage immer so, wenn es kommt, dann kommt es. Wenn nicht, dann nicht. Man muss nichts erzwingen." Nach seiner Zeit in der Show, in der er gemeinsam mit Ginger Costello, der damaligen Partnerin seines Vaters, auftrat, bleibt er also vorerst Single.

Die Teilnahme an "Forsthaus Rampensau" brachte Alain nicht nur erhöhte Aufmerksamkeit in der Frauenwelt, sondern bot ihm auch die Möglichkeit, sein eigenes Leben ins Rampenlicht zu rücken. Gegenüber Promiflash deutete der Reality-Neuling an, dass er nun Blut geleckt habe und sich weitere Teilnahmen an Formaten in der Branche gut vorstellen kann – besonders Datingshows: "Love Island und Ex on the Beach. Aber das geht nicht ohne Ex."

Instagram / alaintaylor Alain Wollersheim, Reality-Bekanntheit

©Joyn/Nadine Rupp Ginger Costello-Wollersheim und Alain Wollersheim, Kandidaten "Forsthaus Rampensau" 2024

