Zwischen Ginger und Stiefsohn Alain kriselt es im Forsthaus

Bei Ginger Costello-Wollersheim und ihrem Stiefsohn Alain hängt der Haussegen im Forsthaus Rampensau schief. Nachdem die beiden in mehreren Spielen versagt haben, plagen die Frau von Bert Wollersheim (73) Selbstzweifel. Um sich abzulenken, feiert sie in der neunten Folge mit Melody Haase (30) einen feuchtfröhlichen Abend und schaut dabei tief ins Glas – ganz zum Bedauern von Alain. "Boah, die fuckt mich ab, Alter. Weil sie sich nicht kontrollieren kann, wenn sie trinkt", ärgert sich der Reaity-TV-Neuling. An diesem Abend muss sich auch Melody von ihrer Teampartnerin Noëlla Mbomba anhören, sie sei betrunken.

Auch beim Spiel, in dem sich Ginger und Alain schützen können, geraten sie aneinander. Ganz zum Ärger von Alain, der die Anweisungen gibt, schafft es das Erotikmodel nicht, einen Hocker in der vorgegebenen Zeit aufzubauen. "Ja, wir sind Scheiße. Wir sind nicht nur nicht gut, wir sind einfach nur Scheiße. Ich bin einfach nur abgefucked", ärgert sich Berts Sohn. Im Einzelinterview fliegen schließlich die Fetzen. "Du hörst einfach nie richtig zu und das ist das Problem", wirft er seiner Stiefmutter an den Kopf. Da es Alain "peinlich" findet, bei jedem Spiel Letzter zu werden, weint Ginger aus Scham. "Es tut mir alles so leid, ich hab keinen Bock mehr", sagt Ginger mit zitternder Stimme.

Auch im vorherigen Spiel konnte das Wollersheim-Duo nicht glänzen. Hinzu kam, dass Ginger anschließend in knapper Bademode bekleidet mit Michael Schüler (27) im Whirlpool planschte. Die Blondine stürzte sich auf ihn und versuchte, den 27-Jährigen unter Wasser zu drücken, bevor er seinen Arm um sie legte. "Ich hab mit Ginger einfach voll viel Spaß", fasste die Germany Shore-Bekanntheit schließlich zusammen. "Der kann doch da nicht so mit ihr rummachen", fand auch Cosimo Citiolo (43).

Instagram / alaintaylor Alain Wollersheim, Sohn von Bert Wollersheim

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello-Wollersheim, Realitystar

