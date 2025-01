Kopf an Kopf: So spannend war "Forsthaus Rampensau"-Finale

Ginger Costello und Alain Wollersheim stehen gegen Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) im großen Forsthaus Rampensau-Finale. Wer das Preisgeld von 25.000 Euro mit nach Hause nehmen will, muss Schnelligkeit, Geschick und einen kühlen Kopf unter Beweis stellen – in einem Parcours bestehend aus drei Stationen. Die beiden Promi-Duos liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen – bei dem Yvonne und Peter letztendlich einen kleinen Vorsprung erzielen können.

Die erste Challenge besteht darin, Schlamm aus einem Wasserloch in zwei Eimer zu befördern, die an einer Wippe befestigt sind. Wer die Wippe zuerst zum Kippen bringt, darf weiter zur nächsten Station. Schon dort liegen Peter und Yvonne knapp vorne. Als Nächstes muss gerechnet werden: Das Ergebnis der Aufgabe ergibt den Code für ein Zahlenschloss, mit dem zwei Hüpfbälle befestigt sind. Auf diesen muss dann zu einem großen Heuhaufen gehüpft werden. Dort angekommen, startet der Endspurt: Hier muss nicht die Nadel, sondern der Schlüssel im Heuhaufen gesucht werden. Während das Pärchen schon wild im Heu wühlt, holt Familie Wollersheim auf. Alle vier Realitystars sind am Ende ihrer Kräfte. Auch Yvonne ist schon "fix und fertig". Aber der Wille, den Gewinn mit nach Hause zu nehmen, ist größer. Mit einem Freudenschrei signalisiert die Blondine: Sie hat den Schlüssel gefunden! Mit einem Affenzahn sprintet sie die letzten Meter zur Schatztruhe – und der Schlüssel passt.

Yvonne und Peter gewinnen das "Forsthaus Rampensau"-Finale. Ihre Gegner zeigen sich als gute Verlierer. "Wir haben auf alle Fälle alles gegeben. Und wir sind richtige Rampensäue", betont Ginger. Den Titel nehmen aber die anderen beiden mit nach Hause. "Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe noch nie etwas gewonnen", freut sich die 45-Jährige, während sie und ihr Liebster sich strahlend in die Arme fallen.

