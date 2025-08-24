Nach Trennung: Jasna Fritzi Bauers Ex sucht neue Bleibe

Katharina Zorn sucht nach der Trennung von Tatort-Star Jasna Fritzi Bauer (36) nun ein neues Zuhause in Berlin. In einer Instagram-Story wandte sich die Künstlerin direkt an ihre Follower und veröffentlichte einen Aufruf: "Suche Dreizimmerwohnung in Berlin für mich und meine kleine Tochter." Als bevorzugten Einzugstermin nannte sie den 1. September. Der Schritt kommt nur wenige Wochen, nachdem das Ende ihrer Beziehung bekannt wurde, und könnte für Katharina einen bedeutenden Neuanfang markieren.

Die ehemalige Beziehung der beiden war über Jahre hin ein gut gehütetes Geheimnis geblieben, bis Jasna 2024 in einem Interview erstmals öffentlich über Katharina sprach. Noch im selben Jahr startete das Paar mit "Messed Up! – Die krassesten Reddit-Beichten" einen gemeinsamen Podcast. Die beiden hatten sich 2019 in Frankfurt kennengelernt, wo sie von gemeinsamen Freunden einander vorgestellt wurden. Besonders Katharina erinnerte sich in Interviews gern daran, dass sie Jasna sofort "cute" fand und der Tag schließlich mit ihrer kleinen Tochter Zoe zu dritt verbracht wurde. Doch im Juli dieses Jahres endete die gemeinsame Zeit überraschend, was durch eine unkoordinierte Bekanntmachung von Jasna an die Öffentlichkeit gelangte.

Katharina zeigte sich von der Aktion ihrer einstigen Partnerin überrumpelt. "Ich wusste nichts davon, was gestern passiert ist. Unsere Trennung so gestern öffentlich zu machen, war nicht meine Entscheidung, und dass das heute so geschieht, hat mich kurz aus der Bahn geworfen", schrieb sie kurz darauf. Trotz des turbulenten Endes der Beziehung richtet die Künstlerin nun offenbar den Blick nach vorn. Fans drücken ihr die Daumen, schon ganz bald am hart umkämpften Berliner Wohnungsmarkt ihre persönliche Traumwohnung zu finden.

Anzeige Anzeige

Imago Katharina Zorn und Jasna Fritzi Bauer im Februar 2023 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Katharina Zorn und Jasna Fritzi Bauer im Juni 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharinazorn_ Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn