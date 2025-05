"Toto & Harry"-Star Torsten Heim hat seine Jasmin geheiratet

Es gibt wundervolle Nachrichten von Torsten Heim (62)! Der TV-Star, bekannt als "Toto" aus der Kultserie "Der Blaulicht-Report", hat seiner langjährigen Partnerin Jasmin am 17. Mai das Jawort gegeben. Im Rahmen einer romantischen Zeremonie im kleinen Kreis feierte das Paar den Start in seinen neuen Lebensabschnitt. Hochzeitsfotos, die RTL vorliegen, zeigen, wie verliebt die beiden ineinander sind. Während Jasmin ein edles Hochzeitskleid mit langer Schleppe trug, entschied sich Torsten für einen Anzug in Hellblau.

Seit über vier Jahren gehen Toto und seine Jasmin gemeinsam durchs Leben. Die beiden lernten sich bei einer Lesung kennen. "Da hat es auch richtig gefunkt", verriet er im vergangenen Jahr gegenüber Bild und schwärmte: "Wir funktionieren super zusammen, funken auf der gleichen Wellenlänge. Was der eine im Kopf hat, spricht der andere aus." Wenn es nach Toto und Jasmin gegangen wäre, hätten sie sich am liebsten viel früher das Jawort gegeben.

Beruflich hat sich bei Torsten einiges verändert. Der ehemalige Polizist ist seit 2024 im Ruhestand und widmet sich seitdem ausschließlich seiner Karriere als TV-Polizist. Bekannt wurde Torsten einst auch durch die Serie "Toto & Harry", in der er gemeinsam mit seinem Kollegen Harry weitere Einblicke in den Polizeialltag bot. Mit seiner Rolle in "Der Blaulicht-Report" bleibt er noch heute ein vertrautes Gesicht in der deutschen TV-Landschaft. Durch den Ruhestand als echter Polizist hat Torsten nun mehr Zeit, sich den wirklich wichtigen Dingen im Leben zu widmen – wie seiner Familie.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hauter,Katrin Torsten Heim, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress / Marcus Golejewski / Future Image Torsten Heim und Thomas Weinkauf, "Toto und Harry"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige