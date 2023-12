Seltener Einblick: Motsi Mabuse verrät Details über Tochter!

Motsi Mabuse (42) ist total stolz! Im Juni 2017 hat die Let's Dance-Jurorin dem Profitänzer Evgenij Voznyuk bei einer romantischen Zeremonie auf Mallorca das Jawort gegeben. Ein Jahr später erblickte ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt. Seitdem gewährt die Tänzerin ihren Fans nur selten Einblicke in ihr Familienleben. Doch jetzt macht sie eine Ausnahme: In einem aktuellen Interview hört Motsi gar nicht mehr auf, über ihre Tochter zu plaudern!

Im Gespräch mit Bild am Sonntag verrät die 41-Jährige ein paar entzückende Details über ihre Tochter. "Wenn ich unsere Kleine sehe, erkenne ich mich in ihr wieder. Sie hat schon mit fünf Jahren ihre eigene, starke Persönlichkeit", schwärmt der Strictly Come Dancing-Star. Das Paar lege großen Wert darauf, ihre Tochter mehrsprachig zu erziehen. "Wir sprechen Englisch mit unserer Tochter. Sie spricht Russisch mit ihrem Vater und den Großeltern. Mein Mann und ich unterhalten uns auf Deutsch", berichtet Motsi weiter.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Motsi und ihr Mann ihre Ehegelübde ein weiteres Mal erneuert haben. In der Sendung "Exclusiv Spezial - Let's Dance" war die Zeremonie der Eheleute zu sehen. Die beiden hatten ihre Ehegelübde erneuert, um ihre Tochter dabei haben zu können. "Es war unsere Hochzeit zu dritt. Es war ein sehr schöner Moment", erklärte sie.

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk, Motsi Mabuse und ihre gemeinsame Tochter

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

AEDT / SplashNews Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk, Tänzer

