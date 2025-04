Ex-Kinderstar Sophie Nyweide wurde tot an Flussufer entdeckt

Die ehemalige Kinderschauspielerin Sophie Nyweide, bekannt aus Filmen wie "Margot at the Wedding" und "Noah", wurde tot aufgefunden. Ihr lebloser Körper wurde an einem Flussufer in Vermont entdeckt, wie die Polizei von Bennington gegenüber TMZ bestätigte – sie wurde am 19. April für tot erklärt. Nahe der Fundstelle befand sich ein provisorisches Unterschlupfkonstrukt aus Ästen, in dem sie wohl aber nicht gelebt haben soll. Sophie war vor ihrem Tod in der Gesellschaft mehrerer Personen, darunter ein Mann, der von den Behörden jedoch nicht als Verdächtiger eingestuft wird. Bisher gibt es weder eine Bestätigung zur Todesursache noch einen toxikologischen Bericht. Ermittler schließen ein Verbrechen aber nicht aus.

Sophie war zuletzt 2015 im Fernsehen zu sehen, als sie in der Show "What Would You Do?" auftrat, einer Serie mit versteckter Kamera. Ihre Filmkarriere begann sie als Kind mit Rollen in mehreren Independent-Produktionen und Hollywood-Filmen. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählt der Film "Mammoth" aus dem Jahr 2009, in dem sie an der Seite von Gael García Bernal und Michelle Williams (44) zu sehen war. Seit ihrer letzten Schauspielrolle zog sich Sophie größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück und ihre Aktivitäten abseits ihrer Kindheitserfolge sind weitgehend unbekannt.

Ihre erste bedeutende Rolle erhielt Sophie bereits als Achtjährige. Sie war für ihre emotionale Ausdrucksstärke und natürliche Präsenz bekannt. Trotz talentierter Darstellungen in gefeierten Filmen zog es Sophie nicht dauerhaft ins Rampenlicht. Ihre Fans erinnern sich jedoch bis heute an die einprägsamen Momente, die sie in ihren Rollen geschaffen hat – ein Vermächtnis, das durch die tragische Nachricht von ihrem Tod überschattet wird. Am 8. Juli dieses Jahres wäre der in Vermont geborene Teeniestar 25 Jahre alt geworden.

Getty Images Sophie Nyweide und der Cast von "Mammoth" im Jahr 2009 bei der Berlinale

Getty Images Sophie Nyweide, Schauspielerin

