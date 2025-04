Mutter äußert sich zum Tod von Kinderstar Sophie Nyweide

Die ehemalige Kinderschauspielerin Sophie Nyweide ist im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Nun äußert sich ihre Mutter Shelly in einem Statement, das von TMZ veröffentlicht wurde, zu den Gerüchten rund um den Tod ihrer Tochter. Sie erklärte, Sophie habe in ihrem Leben unter psychischen Belastungen gelitten und möglicherweise versucht, diese durch Drogenkonsum zu bewältigen. "Meines Wissens nahm sie Drogen und war eine zierliche junge Frau", teilte Shelly mit. Sie betonte zudem, dass Sophies Zeit als Schauspielerin eine positive Erfahrung gewesen sei und nichts darauf hindeute, dass sie in Zusammenhang mit ihrer Arbeit negativ beeinflusst wurde: "Sie war nie ein typischer Kinderstar und hatte gute Erfahrungen an den Sets." Shelly bat die Öffentlichkeit, ihre Tochter in Frieden ruhen zu lassen, während die Ermittlungen noch andauern.

Der tragische Vorfall ereignete sich laut dem Newsportal an einem Flussufer in Vermont, wo ihr lebloser Körper gegen vier Uhr morgens in der Nähe eines improvisierten Unterschlupfs entdeckt wurde. Laut Berichten der Polizei war ein Mann zu diesem Zeitpunkt bei ihr, er wird jedoch nicht als Tatverdächtiger betrachtet und kooperiert mit den Ermittlungen. Die Todesursache ist bislang unklar, doch die Behörden untersuchen verschiedene Möglichkeiten – einschließlich eines möglichen Fremdverschuldens. Eine Autopsie sowie toxikologische Untersuchungen stehen noch aus und könnten den Fall weiter aufklären.

Mit Projekten wie "Margot at the Wedding" und "Noah" hatte Sophie bereits im Kindesalter ein beeindruckendes Schauspieldebüt hingelegt und wurde für ihre einfühlsame Darstellung gelobt. Ihre bekannteste Rolle spielte sie 2009 in dem Film "Mammoth" an der Seite von Michelle Williams und Gael García Bernal. Doch anstatt dem Ruhm nachzujagen, entschied sich Sophie 2015, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Sophie hätte im Juli dieses Jahres ihren 25. Geburtstag gefeiert.

Getty Images Schauspielerin Sophie Nyweide, September 2007

Getty Images Sophie Nyweide und der Cast von "Mammoth" im Jahr 2009 bei der Berlinale

