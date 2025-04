Sophie Nyweide (†24) soll bei Tod schwanger gewesen sein

Vor wenigen Tagen wurde die ehemalige Kinderdarstellerin Sophie Nyweide tot aufgefunden. Die Umstände ihres frühen Todes sind bislang noch ungeklärt. Allerdings soll die Autopsie bereits durchgeführt worden sein, wobei ein tragisches Detail zutage geführt wurde. Laut TMZ ist in den Dokumenten vermerkt, dass Sophie bei ihrem Tod schwanger gewesen ist. Genauere Informationen gibt es dazu aber nicht, sodass auch nicht klar ist, wie weit die angebliche Schwangerschaft fortgeschritten war. Auch ist die Todesursache der Schauspielerin bisher nicht bestätigt.

Aktuell soll die Polizei noch in Sophies Tod ermitteln. Sie wurde vor wenigen Tagen leblos an einem Flussufer in Vermont gefunden. Die Autopsie und ein toxikologischer Bericht sollen Aufschluss über die Todesursache geben – die Beamten sollen Fremdverschulden aber nicht ausschließen. Wie das Portal weiter berichtet, war die junge Frau vor ihrem Ableben mit einer Gruppe und einem Mann zusammen. Letzterer soll aber mit der Polizei kooperieren und derzeit nicht als Verdächtiger gelten. Zusätzlich gibt ein provisorischer Unterschlupf aus Ästen den Ermittlern Rätsel auf. Derzeit ist nicht klar, ob dieser in Zusammenhang mit ihrem Tod steht. Fest steht wohl nur, dass sie dort nicht gelebt hat.

Sophie wurde vor allem durch ihre Rollen als kleines Mädchen in Filmen wie "Mammoth" und "Noah" bekannt. In so jungen Jahren ins Filmbusiness zu rutschen, bringt oft nicht nur gute Erfahrungen mit sich. Wie ihre Mutter TMZ in einem Interview erzählte, sei das bei der US-Amerikanerin aber nie der Fall gewesen – sie habe nur Positives an Sets erlebt. Kurz vor ihrem Tod soll Sophie dennoch mit psychischen Problemen gekämpft haben. Ihre Mutter sei sich bewusst gewesen, dass ihre Tochter dazu Drogen nahm. "Meines Wissens nahm sie Drogen und war eine zierliche junge Frau", erklärte sie.

Getty Images Sophie Nyweide im July 2007

Getty Images Schauspielerin Sophie Nyweide im Jahr 2007

