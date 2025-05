Darum verzichtet Elena Miras auf eine Aushilfe im Haushalt

Elena Miras (33), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, gewährt auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Gemeinsam mit ihrer Tochter Aylen teilt die Influencerin ihren Alltag und spricht offen über Herausforderungen und persönliche Einstellungen. In einem kürzlichen Instagram-Q&A wurde sie gefragt, ob sie sich von einer Haushaltshilfe oder Babysitterin unterstützen lässt. Ihre klare Antwort: Nein. "Eine Babysitterin kommt für mich grundsätzlich nicht in Frage – ich habe da einfach kein Vertrauen. Mein Kind ist mein Leben und ich habe schon zu viele schlimme Dinge gelesen", erklärte sie ihren Followern entschieden.

Auch hinsichtlich des Haushalts setzt die 33-Jährige auf Eigenregie. Elena verriet, dass sie ihre Aufgaben rund um Haus und Familie allein bewältigt. Sie zeigt sich überzeugt davon, dass sie nicht nur die Zeit dafür hat, sondern auch besonders gründlich arbeitet: "Ehrlich gesagt glaube ich, kaum jemand putzt so gründlich wie ich!" Gleichzeitig gab der Reality-Star zu, dass sie sich ab und an eine helfende Hand wünschen würde, jedoch das Geld dafür lieber spart. Denn für sie hat Putzen sogar eine therapeutische Wirkung, wie sie selbst anmerkte: "Putzen ist meine Therapie."

Die gebürtige Schweizerin ist vor allem für ihre offene und ungeschönte Art bekannt, die ihr eine treue Fangemeinde eingebracht hat. Ihre Tochter Aylen, die 2018 geboren wurde, steht für sie an erster Stelle, und diese Nähe zu ihrer Kleinen möchte sie offensichtlich schützen. Bereits in der Vergangenheit betonte Elena immer wieder, wie wichtig ihr ein überschaubarer und sicherer Alltag ist. Neben ihrer Tätigkeit als Social-Media-Star lebt sie ein bodenständiges Leben und zeigt ihren Followern so eine Balance zwischen Prominenz und Normalität, die viele bewundern.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mai 2025

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

