Amira-Affäre: Olli Pocher schießt erneut gegen Biyon

Comedian Oliver Pocher (47) hat auf Instagram erneut gegen den Motivationscoach Biyon Kattilathu ausgeteilt. Er beschuldigt den 41-Jährigen weiterhin, während seiner Ehe mit Ex-Frau Amira Aly (32) eine Affäre mit ihr gehabt zu haben. Nun befeuerte Olli die Gerüchte wieder, indem er in einer Story die Glaubwürdigkeit seines angeblichen Rivalen in Frage stellt und ihn öffentlich als "Lügner" bezeichnet.

In seiner Story teilte Olli den Screenshot eines Artikels, der Biyons juristischen Versuch, die Gerüchte um die angebliche Liaison zu entkräften, thematisiert. Dazu kommentierte Olli: "Vielleicht sollte ich mal bei 'Ollis Woche' ausführlicher den Biyon an die nächtlichen Besuche erinnern! Er bleibt ein Lügner in dieser Geschichte." Bereits 2023 hatte Olli den Affären-Vorwurf erhoben, den sowohl Biyon als auch Amira stets bestritten haben.

Olli wird damit auch weiterhin nicht müde, öffentlich gegen Biyon zu schießen. Schon in der Vergangenheit hatte er diesen etwa abwertend als "Glückskeks-Guru" bezeichnet. Auch Biyons Position als Nachrückkandidat bei Let's Dance im Jahr 2024 hatte Olli mit einer spitzen Bemerkung kommentiert. So bezeichnete er ihn wenig schmeichelhaft als "Ersatzkandidat" – sowohl "sexuell, tänzerisch als auch inhaltlich". Die Beziehung von Oliver und Amira endete 2023 nach mehreren Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern.

TikTok / amartv_ Amira Pocher singt ein Lied mit Biyon Kattilathu, Özcan Cosar, Marco Reuss und Amar Al-Naimi

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

