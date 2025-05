Nach einem Jahr: Victoria Swarovski mit Freund gesichtet

Victoria Swarovski (31) und ihr Freund Mark Mateschitz (33) wurden kürzlich beim Formel-1-Rennen in Imola, Italien, gesichtet. Die Moderatorin und der Unternehmer zeigten sich dort stilsicher und gut gelaunt auf der Rennstrecke und legten damit ihren ersten öffentlichen Pärchenauftritt seit fast einem Jahr hin. Während Victoria in einem beigefarbenen Overall im Trenchcoat-Stil und mit Sonnenbrille glänzte, wählte Mark ein legeres Outfit bestehend aus einem weißen Shirt und einer blauen Chinohose.

Der Besuch beim Großen Preis der Emilia-Romagna war für Victoria eine kleine Auszeit vor dem großen Finale der aktuell laufenden Staffel von Let's Dance, das am 23. Mai stattfinden wird. Zuletzt hatte die Moderatorin dort mit einer schwungvollen Tanzeinlage überrascht. Die gemeinsame Zeit mit ihrem Liebling in Italien schien sie sichtlich zu genießen. Auch Mark, der 2022 sein milliardenschweres Imperium erbte, wirkte an der Seite der Kristall-Erbin entspannt und glücklich. Laut dem Gala-Magazin sollen Victoria und Mark zuvor sowohl in Monte Carlo als auch in Österreich bei Formel-1-Rennen gesehen worden sein.

Erstmals hatte Victoria im Frühjahr 2023 ihre Beziehung mit Mark öffentlich gemacht. Nachdem bereits länger darüber spekuliert worden war, postete Victoria schließlich ein Paarfoto aus einem Urlaub in Kapstadt auf Instagram. Einblicke in ihre private Beziehung gewährt sie seitdem jedoch nur selten. Nach der Trennung von ihrem sechs Jahre älteren Ex-Mann Werner Mürz gab ihr Management die Scheidung erst im Februar 2023 bekannt.

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, 2024

Alexander Schuhmann / ActionPress Mark Mateschitz mit seinem Vater Dietrich Mateschitz

