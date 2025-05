"Temptation Island"-Marvin wehrt sich gegen Bodyshaming

Marvin Manson, bekannt sowohl als Stripper bei SixxPaxx als auch als auffällig tätowierter Verführer aus der aktuellen Staffel Temptation Island, hat ein deutliches Statement gegen Bodyshaming veröffentlicht. In seinem TikTok-Video reagiert er auf negative Kommentare zu seinem markanten Äußeren, die ihm offenbar doch nähergehen, als viele von dem toughen Verführer erwartet hätten. Dabei stellt er klar, dass Schönheit immer im Auge des Betrachters liege und er nicht jedem gefallen müsse. Überraschend reflektiert richtet sich Marvin direkt an seine Kritiker auf Social Media und erklärt: "Hatet nicht so viel rum. Das sind immer Reflexionen eurer eigenen Unzufriedenheit."

In seinem Clip geht Marvin, der in der Show aktuell mit der vergebenen Raffa anbandelt, weiter auf die Beweggründe hinter solchen negativen Kommentaren ein und stellt entschieden fest: "Wenn ich mir angucke, was für Leute die Optik von Menschen beleidigen … Die haben kaum Follower und sind so unzufrieden mit sich selbst, dass sie jemanden schlecht machen müssen." Marvins Worte wurden von seinen Fans begeistert aufgenommen – viele lobten ihn für seine diplomatische Herangehensweise. So lautete etwa ein Kommentar, der viel Zustimmung fand: "Eine Meinung unabhängig von der Optik: Du hast eine wahnsinnig respektvolle und reflektierte Art."

Abseits von "Temptation Island" zeigt Marvin, der eigentlich bei Fame Fighting 2024 gegen Eric Stehfest antreten sollte, damit eine bislang unerwartete Seite von sich. Während das beliebte Format vor allem für hitzige Auseinandersetzungen und noch heißere Flirts steht, beweist Marvin online, dass Geradlinigkeit und Integrität nichts mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun haben. So setzt der Mönchengladbacher abseits der TV-Kameras ein deutliches Zeichen gegen Hass im Netz und sichert sich damit bei vielen Reality-Fans eher unerwartete Sympathiepunkte.

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

