Christian Wolfs Sahne-Protein-Tattoo verwirrt seine Fans

Christian Wolf verwirrt mit seiner jüngsten Aktion seine Fans und Follower im Netz. Der Unternehmer und Social-Media-Star sorgte mit einem neuen Tattoo für Gesprächsstoff auf TikTok. Dort veröffentlichte der Fitness-Influencer ganz überraschend ein Video und präsentierte seinen vielen Followern ein Rückentattoo, das eine außergewöhnliche Hommage darstellt: Es zeigt das "More-Sahne-Protein", ein Produkt der von ihm mitbegründeten Supplement-Marke, eingerahmt von Engelsflügeln. Sein humorvoller Beitrag, der die Liebe zu seinem "heiligen" Lieblingsproteinpulver offenbar machen soll, löst bei seinen Fans allerdings eine Welle von Spekulationen aus.

Das Tattoo hatte Wolf mit einem Video im Tattoo-Studio beworben, was zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien zu verwirrten Kommentaren veranlasste. In der Kommentarspalte waren Reaktionen wie "Das ist ein Witz, oder?" oder "Ich glaube ihm das nicht" zu lesen, was die Vermutung nährt, dass das Tattoo möglicherweise nicht echt sein könnte. Hinweise auf helle Stellen am unteren Rand und an den Flügeln auf einem von Wolf geteilten Foto ließen Zweifel aufkommen, ob es sich nur um ein temporäres Klebetattoo handelt. Bisher hat der Unternehmer sich nicht konkret dazu geäußert, was hinter dem originellen Motiv steckt.

Christian, dessen Körper bereits voller Tattoos ist, hat sich zu seiner Leidenschaft für die Hautkunst unlängst geäußert. In der Vergangenheit sprach er offen über seine Beweggründe und betonte, dass er immer versucht habe, nicht den typischen Erwartungen an sich zu entsprechen. Mit dieser Einstellung überrascht er immer wieder mit neuen stylischen Entscheidungen. Ein weiteres persönliches Projekt des Influencers war eine Haartransplantation, die er vor etwa einem Jahr durchführen ließ. Der Stress, der mit dem steilen Aufbau seiner Firma einherging, hinterließ bei ihm Spuren, wie er selbst zugab. Auch damals teilte er den Eingriff offen mit seinen Fans.

TikTok/christian.wolf Christian Wolfs Sahne-Protein-Tattoo

Instagram / christianwolf Christian Wolf im April 2025

