Die Fans trösten Emilie Kiser und trauern um ihren Sohn (†3)

Gestern bestätigte die Polizei in Chandler, Arizona, die herzzerreißende Nachricht, dass Emilie Kisers kleiner Sohn Trigg am Sonntag an den Folgen eines Poolunfalls gestorben ist. Auf Instagram und TikTok nehmen die Fans der Influencerin Abschied von dem Dreijährigen – zudem trösten sie Emilie und ihren Mann Brady. "Ich war noch nie so untröstlich über jemanden, den ich nie kennengelernt habe – wir sind in Gedanken und Gebeten bei dir. Bleib stark", schrieb beispielsweise eine Userin unter Emilies letztem Social-Media-Beitrag.

Die Kommentarspalten unter den Posts der US-Bloggerin sind voll mit unzähligen rührenden Beileidsbekundungen. "Du und Brady seid so tolle, liebevolle Eltern und Menschen. Danke, dass ihr euer Leben und eure Familie mit uns geteilt habt. Ich hoffe, ihr könnt alle gemeinsam privat heilen, aber wisst, dass so viele von uns an euch denken und euch lieben", erklärt ein anderer Unterstützer. Emilie meldete sich nach dem Tod ihres geliebten Sohnes bislang noch nicht bei ihren Fans. Auch von ihren TikTok-Freunden hörte man seit einer Woche nichts mehr.

Am vergangenen Montag war kurz nach 18 Uhr Ortszeit ein Notruf bei der Polizei von Chandler eingegangen, in dem es um einen Jungen ging, der bewusstlos in einem Swimmingpool aufgefunden wurde. Zunächst gaben die Beamten nichts über die Identität des Kindes preis. Im Netz kam aber schnell der Verdacht auf, dass es sich um Emilies Sohn Trigg handelt. So hörte man zuletzt am 12. Mai etwas von der Influencerin, die in Chandler lebt. Gegenüber KPHO-TV gab die Polizei schließlich Triggs Tod bekannt – auch Dokumente vom Maricopa County Office of the Medical Examiner bestätigten dies. Zuvor hatte er erst im Chandler Regional Medical Center und schließlich im Phoenix Children’s Hospital sechs Tage um sein Leben gekämpft. Derzeit wird der Fall noch untersucht.

Instagram / emiliekiser US-Influencerin Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025