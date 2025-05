Jason Biggs wäre sofort bei "American Pie"-Sequel dabei

Jason Biggs (47), bekannt aus der erfolgreichen Filmreihe American Pie, hat in einem Interview auf der City Harvest Gala in New York City bestätigt, dass er absolut bereit für ein weiteres Sequel der Kultkomödie wäre. Der mittlerweile 47-jährige Schauspieler erklärte gegenüber People, dass er jederzeit wieder in die Rolle von Jim schlüpfen würde, sollte sich die Gelegenheit ergeben. "Es war eine der besten Erfahrungen meines Lebens", schwärmte er über seine Zeit bei den Filmen, die ihn an der Seite von Stars wie Alyson Hannigan (51), Jennifer Coolidge (63) und Eugene Levy (78) berühmt machten. Mit großer Begeisterung betonte er auch, wie stolz er darauf sei, dass die Filme nach 26 Jahren immer noch für Gesprächsstoff sorgen.

In dem Interview sprach Jason auch über seine Verbindung zu seinen früheren Kollegen. Besonders zu Eddie Kaye Thomas (44), der in den Filmen Finch spielte, pflegt er engen Kontakt. "Er ist einer meiner besten Freunde", verriet Jason und fügte hinzu, dass sie regelmäßig miteinander sprechen und sich treffen, da beide an der Ostküste leben. Auch mit Eugene, der in der Filmreihe seinen Vater spielte, hatte er erst kürzlich Kontakt. "Er ist in vielerlei Hinsicht wie ein zweiter Vater für mich und einfach der Beste. Er hat mir so viel beigebracht", schwärmte Jason über seinen Schauspielkollegen.

Der Schauspieler, der auch durch seine Rolle in Orange Is the New Black bekannt ist, hat in letzter Zeit eine beeindruckende körperliche Veränderung durchgemacht. Nach eigenen Angaben hat er in den letzten anderthalb Jahren über 18 Kilogramm abgenommen. Die Motivation für diese Verwandlung lag in gesundheitlichen Zielen sowie dem Stress, erstmals als Regisseur tätig gewesen zu sein. Bei der Gala in New York zeigte er sich nun sichtlich zufrieden mit den Ergebnissen seines Lebenswandels und voller Vorfreude auf mögliche neue Projekte – vor allem, wenn es eine Rückkehr zur legendären "American Pie"-Reihe geben sollte.

Eugene Levy und Jason Biggs in "American Pie"

Getty Images Jason Biggs, US-amerikanischer Schauspieler

