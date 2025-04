"American Pie"-Star Jason Biggs hat ordentlich abgenommen

Jason Biggs (46), bekannt aus der Kultfilmreihe American Pie, hat stark abgenommen! Der Schauspieler moderierte diese Woche die City Harvest Gala in New York City und zeigte sich deutlich erschlankt. Wie er im Interview mit der Daily Mail verriet, habe er in den vergangenen eineinhalb Jahren über 18 Kilogramm verloren. Gesundheitliche Probleme und der Stress, bei seinem ersten Film Regie zu führen, trugen zu seiner Transformation bei. "Ich wollte abnehmen. Ich wollte meinen Cholesterinspiegel senken, und ich habe ihn gesenkt. [...] Es war wahrscheinlich der größte Stress, den ich je in meinem Leben hatte, jedenfalls beruflich. Das hat ein wenig dazu beigetragen", erklärte er.

Doch wie genau hat er die Kilos verloren – hat er etwa, wie viele andere Stars, mit Ozempic nachgeholfen? Nein, betont der 46-Jährige: "Es ist nur gesünderes Essen. Ich habe Mist gegessen. Ich fahre Rad. Ich fahre viel Rad. Ich fahre den West Side Highway hinauf nach New Jersey. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen." Die Veränderungen kamen aber auch nicht über Nacht – Jason schilderte, dass es Jahre gedauert habe, bis ihm ein nachhaltiger Lebenswandel gelang. Seine Frau Jenny (45) habe ihm dabei sehr geholfen. Sie esse ausgewogen und treibe viel Sport und habe so auch Jason und die gemeinsamen Söhne zu einem gesünderen Lifestyle animiert – längere Spaziergänge durch New York City und gesundes Kochen stehen bei der Familie hoch im Kurs. Dennoch lässt sich Jason gelegentlich seine Liebe für Eiscreme nicht nehmen, wie er mit einem Augenzwinkern beiläufig hinzufügte: Gelato sei seine Schwäche.

Jason hat sich in den vergangenen Jahren sehr intensiv mit seiner Gesundheit auseinandergesetzt. Seit 2017 trinkt er keinen Alkohol mehr und spricht seither offen über seine frühere Abhängigkeit. Seine Frau Jenny ist ihm dabei schon immer eine große Stütze gewesen. Die beiden sind seit 2008 verheiratet und wohnen mit ihren beiden Söhnen Sid (11) und Lazlo (8) in New York. Der Filmstar und die Autorin sind nicht nur privat ein unschlagbares Team, sondern auch beruflich – so standen sie unter anderem für die Serie "Dinner and a Movie" zusammen vor der Kamera.

Getty Images Jason Biggs im September 2022

Getty Images Jason Biggs und Jenny Mollen im Mai 2019

