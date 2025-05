"American Pie"-Star Jason Biggs beichtet seinen Suchtabgrund

Jason Biggs (46) hat bei einer Gala von Phoenix House New York, einer Organisation, die sich für Suchtbekämpfung einsetzt, für einen emotionalen Moment gesorgt. Der Schauspieler, bekannt aus der Filmreihe "American Pie", wurde laut Bild für sein Engagement in der Suchtprävention ausgezeichnet und hielt eine außergewöhnlich offene Rede. Darin gab er schonungslos zu, jahrelang unter einer Alkohol- und Drogenabhängigkeit gelitten zu haben. "Hi, ich bin Jason. Ich bin Alkoholiker und drogenabhängig", eröffnete Jason Biggs seine Ansprache und berichtete, wie schwer das Gewicht der Sucht auf ihm lastete. Seine Reise in die Nüchternheit sei von Rückschlägen und Ängsten begleitet gewesen, wie er erklärte.

Besonders bewegend schilderte Jason, dass er auch nach dem Beginn einer Therapie noch Probleme hatte. Selbst nach erfolgreichen Sitzungen ging er los, kaufte Alkohol und setzte sich teilweise betrunken ans Steuer, wie er auch kürzlich in seinem Podcast "All the Fails" offenbarte. Seit dem Jahr 2017 ist Jason nach eigenen Angaben trocken und gilt heute als ein Fürsprecher für Suchtaufklärung und psychische Gesundheit. Seine Frau Jenny Mollen (45), mit der er seit 2008 verheiratet ist, steht ihm dabei zur Seite. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne. Jason betonte in seiner Rede, er wolle seine Geschichte nicht anonym halten, denn er wolle anderen Betroffenen Mut machen: "Ich nehme diesen Preis für all jene entgegen, die noch kämpfen."

Zuletzt sorgte Jason auch mit seiner deutlichen Gewichtsabnahme für Schlagzeilen. Dabei betonte er, dass nicht etwa Diätpillen, sondern gesünderes Essen, Radfahren und der Einfluss von Jenny und den Kindern zu seinem Wandel beigetragen haben. Die Familie ist viel gemeinsam unterwegs und achtet auf einen aktiven Alltag – längere Spaziergänge und ausgewogene Ernährung bestimmen den Tagesablauf. Trotz aller Veränderungen bleibt Jason Biggs ein Genussmensch – seine Liebe zu Eiscreme hat er sich bis heute bewahrt, wie er selbst verriet. So zeigt sich der Schauspieler offen, ehrlich und scheut nicht davor zurück, auch Schwächen und persönliche Rückschläge zu thematisieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Mollen und Jason Biggs im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Biggs im April 2025

Anzeige Anzeige