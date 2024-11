Jason Biggs und seine Jenny scherzen über TV-Zusammenarbeit

Die beiden Schauspieler Jason Biggs (46) und Jenny Mollen (45) sind seit 2008 verheiratet. Sie sind aber nicht nur hinter der Kamera ein Traumpaar, sondern auch davor. So arbeiteten sie zuletzt in ihrer neuen Serie "Dinner and a Movie" Seite an Seite. Die gemeinsamen Dreharbeiten bargen jedoch einige Herausforderungen für die Turteltauben. Gegenüber Us Weekly verrät Jenny: "Es ist immer schwierig, mit dem Ehepartner zusammenzuarbeiten, weil er Dinge zu mir sagt, die er nie zu einer anderen Schauspielerin oder Co-Moderatorin sagen würde [...]."

Diesen Vorwurf lässt der Darsteller natürlich nicht auf sich sitzen. Er entgegnet seiner Gattin prompt mit einer frechen Antwort: "Was zum Beispiel? 'Zeig mir deine Brüste?'" Jenny gibt ihm mit einem schelmischen Augenzwinkern sogar Recht. Die US-Amerikanerin ergänzt zudem noch einige andere Beispiele, wie "Nein, Jenny, mach es nicht so!" Laut ihr sei das berufliche Miteinander zwar insgesamt lockerer, "aber es kann auch zu einer Menge Paartherapiesitzungen führen."

Die besagte Show stellt ein Reboot der gleichnamigen Serie dar, die von 1995 bis 2011 lief. In diesem Zeitraum machte sich Jason schon mit einem anderen kultigen Filmprojekt weltweit einen Namen: American Pie! In der Komödie spielte er den Highschool-Schüler Jim Levenstein, der mit seiner unbeholfenen Art die ersten Frauenabenteuer erlebt. Rückblickend ist ihm diese Rolle jedoch total unangenehm. Dies gab der Fernsehstar bereits vor einigen Jahren öffentlich zu. Damals antwortete er bei X auf die Frage nach dem peinlichsten Film, den er mit seinen Eltern sah, mit "American Pie"!

Getty Images Jenny Mollen und Jason Biggs

Szene aus "American Pie"

