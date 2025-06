Mülltonne durchsucht: So schlimm war Jason Biggs Drogensucht

Jason Biggs (47), bekannt aus der American Pie-Reihe, hat offen über die dunkelsten Kapitel seines Lebens gesprochen. Im Podcast "Well with Arielle Lorre" enthüllte der Schauspieler, dass er in seinen 20ern mit einer schweren Kokainsucht zu kämpfen hatte. Einen besonders schockierenden Moment beschreibt er so: "Ich war allein zu Hause, dachte, ich hätte die letzte Line genommen, und warf das restliche Kokain in den Mülleimer. Doch 15 Minuten später, als die Wirkung nachließ, fischte ich es wieder heraus." Jason, der Kokain vom Boden aufsammelte und sogar Mülltonnen durchsuchte, erkannte damals bereits den beängstigenden Abgrund, in dem er sich befand.

Auch Alkohol spielte eine erhebliche Rolle in der Abwärtsspirale des Schauspielers. Im Jahr 2024 sprach er in einem Podcast seiner Ehefrau Jenny Mollen (46) über seine Probleme mit Alkohol, die er lange vor ihr verborgen hatte. "Ich ging zur Therapie und kaufte mir auf dem Heimweg eine Flasche Wodka", gestand er. Rückblickend beschreibt Jason seine damalige Fähigkeit, Kontrolle vorzutäuschen, als trügerisch. Trotz dieser Herausforderungen ist er mittlerweile seit mehreren Jahren auf dem Weg der Besserung und sprach 2018 mit Stolz über ein Jahr nüchternes Leben.

Privat hat sich Jason mit seiner Frau Jenny, die er 2008 heiratete, ein stabiles Leben aufgebaut. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Sid und Lazlo. Jenny ist nicht nur seine Lebenspartnerin, sondern auch eine wertvolle Stütze auf seinem Weg zur Heilung gewesen. Trotz seiner schwierigen Vergangenheit zeigt sich Jason heute offen und will mit seinen Erfahrungen anderen Betroffenen helfen. Auf Instagram schrieb er 2018: "Diese Reise ist schwer. Wenn du kämpfst, weiß, dass es Hilfe gibt. Schäme dich nicht. Wir können das schaffen."

Getty Images "American Pie"-Darsteller Jason Biggs

Getty Images Jason Biggs und Jenny Mollen im September 2018

