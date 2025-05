Liebe Worte: Spricht Selena Gomez hier Hailey Bieber Mut zu?

Hailey Bieber (28) hat gerade einen besonderen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: Zum ersten Mal ziert sie das Cover der US-Vogue. Doch ausgerechnet ihr Mann Justin Bieber (31) sorgte für Unmut in dieser aufregenden Zeit. Der Sänger erinnerte mit einem Instagram-Post daran, dass er einst bezweifelte, dass Hailey es je auf das Cover des renommierten Magazins schaffen würde – ein Kommentar, der nicht nur von Fans kritisch aufgenommen wurde. Selena Gomez (32), Justins Ex-Freundin, schien sich kürzlich in ihrer Instagram-Story mit einer aufbauenden Botschaft an die Seite von Hailey zu stellen.

In ihrer Instagram-Story teilte Selena aufmunternde Worte, die viele ihrer Fans als Zeichen der Solidarität deuteten. Die Sängerin schrieb: "Du bist von Bedeutung. Deine Stimme ist von Bedeutung. Dein Herz ist von Bedeutung. Du bist so viel mehr wert, als du denkst..." Doch vor allem die letzten Worte der Sängerin wurden als versteckte Botschaft an Hailey verstanden. "Du weißt, wer du bist, und ich feuere dich an", schloss Selena ihren Post. Beobachter deuteten diese Worte als versteckte Unterstützung für Hailey, nachdem Selena in einem Interview 2020 ihre Beziehung zu Justin als von emotionalem Missbrauch geprägt beschrieb. Hailey hatte in den letzten Wochen mehrfach mit unpassenden Bemerkungen und dem Verhalten ihres Ehemannes zu kämpfen.

Seit Jahren werden Selena und Hailey in der Öffentlichkeit als Rivalinnen dargestellt, vor allem wegen ihrer Verbindung zu Justin. Doch keine der beiden hat sich in der Öffentlichkeit je negativ über die andere geäußert. Selena zeigte sogar öffentlich Unterstützung, als sie einen Post über den Erfolg von Haileys Kosmetikmarke "Rhode Skin" likte – obwohl Selenas eigene Marke "Rare Beauty" auf demselben Markt agiert.

Getty Images Model Hailey Bieber bei den The Fashion Trust U.S. Awards 2025

Getty Images Selena Gomez, März 2025

