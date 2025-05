Kourtney Kardashians Umgang mit Baby Rocky spaltet die Fans

Kourtney Kardashian (46) hat offenbart, dass sie ihren 18 Monate alten Sohn Rocky (1) häufig bis zu fünf Stunden während seiner Nickerchen in den Armen hält. In einem Interview im Podcast "Khloé in Wonder Land" sprach der Reality-Star über ihren "bindungsorientierten Erziehungsstil" und erklärte ihrer Schwester Khloé Kardashian (40), dass sie in dieser Phase des Lebens ihres Sohnes "einfach mit dem Flow" gehe. Dabei sitzt sie oft mit einem speziellen Stillkissen im Kinderzimmer, verbringt Zeit mit ihrem Sohn und macht dabei selbst ein Nickerchen. Diese sehr persönliche Offenheit hat jedoch für Diskussionen unter den Fans gesorgt, die zwischen Bewunderung und Skepsis schwanken.

Kritiker warfen Kourtney nun vor, durch ihre privilegierte Lebensweise weltfremd zu wirken. Vielen Followern fiel auf, dass ihre Einstellung, sich voll und ganz diesen intimen Momenten mit Rocky zu widmen, im starken Gegensatz zum Alltag vieler Mütter steht. Diese müssen neben der Kinderbetreuung auch Haushaltspflichten und weitere Aufgaben bewältigen. Einige zeigten jedoch Verständnis für die enge Bindung zwischen Mutter und Kind und betonten, dass es wertvolle Momente seien, die man im Rückblick schätzen werde. Auch Kourtneys kontroverse Aussagen über das Schulsystem, das sie als "veraltet" bezeichnete, und ihre Vorliebe für Homeschooling wurden von vielen kritisch aufgegriffen.

Die dreifache Mutter von Mason (15), Penelope (12) und Reign (10), die aus einer früheren Beziehung stammen, wirkt in ihrer neuen Rolle mit Ehemann Travis Barker (49) allerdings glücklicher denn je. Der Musiker selbst teilt regelmäßig liebevolle Einblicke in das Familienleben und betonte erst vor Kurzem in einem Beitrag, wie sehr er die Hingabe seiner Frau schätzt. Für das Paar, das seit Mai 2022 verheiratet ist, scheint das Familienglück im Vordergrund zu stehen. Ihre Patchwork-Familie, inklusive Kourtneys drei Kindern aus ihrer Beziehung mit Scott Disick (41) und Travis' Kindern aus seiner ersten Ehe, scheint von der intensiven und harmonischen Familienzeit zu profitieren. Von der Kritik lassen sich beide offensichtlich nicht verunsichern. Sie folgen ihrem eigenen Weg und tun genau das, was sie für richtig und stimmig halten.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Rocky, März 2025

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, September 2022

