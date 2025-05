Endspurt: Schwangere Romina Palm packt ihre Kreißsaaltasche

Romina Palm (25) ist am Ende ihrer Schwangerschaft angelangt: Die Influencerin befindet sich in der 40. Schwangerschaftswoche und darf schon ganz bald ihre kleine Tochter in den Armen halten. Auf Instagram verrät sie jetzt, mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt zu sein – und zeigt ihren Followern, welche Dinge während ihrer bevorstehenden Zeit im Krankenhaus nicht fehlen dürfen. Neben bequemer Kleidung, rutschfesten Schuhen, Snacks und einer Kosmetiktasche inklusive Lippenpflege und Körperöl wandert eine Polaroidkamera in die Tasche. "Ich glaube zwar nicht, dass ich selbst in dem Moment noch daran denken werde, Fotos zu machen, aber den Auftrag habe ich schon Christian gegeben", erzählt das Model.

Doch das ist noch nicht alles: Romina packt außerdem Kopfhörer, eine Trinkflasche mit Strohhalm, ihren Mutterpass sowie die Versicherungskarte mit ein. Wie sie in ihrem Beitrag gesteht, ist es für das Packen ihrer Tasche allerhöchste Eisenbahn – sie habe sich damit viel zu viel Zeit gelassen. "Ich weiß… Vielleicht war ich ein bisschen 'zu entspannt' und hab es mit der 40. Schwangerschaftswoche wirklich lange hinausgezögert!", erklärt die GNTM-Bekanntheit und fügt hinzu: "Seid da gerne schlauer als ich! Im Koffer beziehungsweise Tasche packen war ich aber noch nie gut."

Mit der fertigen Kreißsaaltasche kann es nun jede Sekunde losgehen. Erst kürzlich dachte Romina sogar schon, dass sich ihr Baby auf den Weg macht. Auf ihrem Social-Media-Profil erzählte sie, während eines Restaurantbesuchs mit ihrem Verlobten Christian alle fünf bis zehn Minuten Übungswehen verspürt zu haben. "Alles hat sich 'so schwer nach unten' angefühlt und gezogen, bis in den Rücken rein. Uns war klar: Maus kommt!", berichtete die Netzbekanntheit. Es habe sich dabei aber nur um einen falschen Alarm gehandelt: "Ende vom Lied: Zu Hause war ich heiß duschen und danach wurde es besser. Seitdem hatte ich es nicht mehr so stark."

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / rominapalm Romina Palm im Mai 2025

