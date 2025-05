Geht es los? Schwangere Romina Palm fährt ins Krankenhaus

Romina Palm (25) und Christian Wolf erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – und wie es scheint, dürfen sie diesen auch schon ganz bald in den Armen halten. Wie der Unternehmer nämlich jetzt in seiner Instagram-Story preisgibt, macht sich das Paar auf den Weg in die Klinik. "Romi und ich gehen jetzt ins Krankenhaus, weil wir denken, es könnte jetzt losgehen", erzählt er und verrät dann den eigentlichen Grund, weshalb er sich im Netz meldet: "Aber wichtig: Vorher muss erst mal noch eine Transition für ein Video gedreht werden."

Der More-Nutrition-Gründer finde es "zu lustig", dass seine Verlobte trotz Wehen ihr Handy an eine Scheibe klebt, um sich vor der Geburt aufzunehmen. "Man muss die Pausen sinnvoll nutzen", stellt die GNTM-Bekanntheit lachend klar. Für Christian ist es letztendlich aber nachvollziehbar: Er habe auch gerade noch etwas im Netz gepostet und werde sich auch weiterhin auf seinem Account melden. Ob die Tochter des Paares tatsächlich heute noch das Licht der Welt erblickt, bleibt abzuwarten – Fans werden es aber wohl bald erfahren.

Wie Romina erst kürzlich auf Social Media erzählte, dachten die beiden bereits vor wenigen Tagen, dass sich ihr Baby auf den Weg macht. Die Fitness-Influencer waren gemeinsam essen, als die 25-Jährige plötzlich alle fünf bis zehn Minuten Übungswehen verspürte, die sich "anders" anfühlten als zuvor. "Alles hat sich 'so schwer nach unten' angefühlt und gezogen, bis in den Rücken rein. Uns war klar: Maus kommt!", schilderte sie. Letztendlich war es aber ein falscher Alarm: Nach einer heißen Dusche "wurde es besser".

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Januar 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Romina Palm und Christian Wolf im April 2024

