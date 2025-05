Nach Nazi-Hit: Kanye West will nicht mehr antisemitisch sein

Kanye West (47) hat überraschend verkündet, dass er mit antisemitischen Äußerungen und seinem bisherigen Verhalten brechen möchte. In mehreren Beiträgen auf der Plattform X erklärte der Musiker am 22. Mai: "Ich liebe alle Menschen. Ich bin fertig mit Antisemitismus. Gott ruft nach Frieden." Gleichzeitig bat er um Vergebung für den Schmerz, den er verursacht hat, und betonte, dass auch er anderen vergebe. In einem der Posts erklärte Kanye, dass ein Facetime-Telefonat mit seinen vier Kindern ihn dazu inspiriert habe, diese Kursänderung einzuschlagen. Einen Tag zuvor hatte der Musiker noch seine neue Single mit dem Titel "Alive" veröffentlicht.

Der plötzliche Wandel kommt nach einer langen Phase von Kontroversen, die den Musiker unter anderem beruflich stark belasteten. Mit antisemitischen Statements und der Verherrlichung von Adolf Hitler hatte er in der Vergangenheit immer wieder für Entrüstung gesorgt und wichtige Geschäftspartner wie Adidas, Balenciaga und seine Talentagentur verloren. Kritik gab es auch von prominenten ehemaligen Freunden wie John Legend (46), der die Entwicklung des einst "optimistischen und kreativen" Rappers bedauerte. Viele, darunter auch Schauspieler David Schwimmer (58), forderten, Kanye den Zugang zu großen sozialen Plattformen zu entziehen, um die Verbreitung von Hass zu stoppen.

Kanyes jüngste Entschuldigung und die Bitte um Vergebung stehen in scharfem Kontrast zu den Schlagzeilen, die der Musiker mit seinem Lied "Heil Hitler" Anfang Mai ausgelöst hatte. In dem Song sprach er nicht nur über seine Ex-Frau Kim Kardashian (44) und die Kinder, sondern verarbeitete auch öffentlich seine Feindseligkeiten. Diese Eskalation und die damit verbundene Kritik scheinen Kanye nun jedoch zu einem Umdenken gebracht zu haben. Trotzdem bleibt offen, ob dieser Wandel von Dauer ist und wie sein Umfeld, insbesondere Kim, auf die neue Haltung des Künstlers reagieren wird. Besonders in der Vergangenheit hatte Kanye durch unvorhersehbare Kurswechsel von sich reden gemacht.

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

