Annina Semmelhaack hat ihren Hagen in Venedig geheiratet

Annina Semmelhaack, bekannt aus Formaten wie "Kampf der Realitystars", und der FDP-Politiker Hagen Reinhold haben ihre Liebe in einer märchenhaften Zeremonie in Venedig besiegelt. Am 18. Mai gaben sich die beiden im historischen Palazzo Cavalli, der direkt am Canal Grande liegt, das Jawort. Nur enge Wegbegleiter waren eingeweiht, um den besonderen Moment intim genießen zu können, verriet die Reality-Bekanntheit gegenüber Bild. Annina trug ein Kleid mit viel Tüll, einer langen Schleppe und einem tiefen Beinausschnitt, während Hagen in einem eleganten beigefarbenen Anzug erschien. Die romantischen Hochzeitsfotos liegen dem Magazin vor. "Wir sind überglücklich und dankbar!", schwärmte das Paar.

Die Zeremonie wurde bis ins kleinste Detail liebevoll geplant. Dazu gehörten ein privates Boot, die Unterstützung einer italienischen Hochzeitsplanerin und ein Hochzeitsdinner im luxuriösen 5-Sterne-Hotel Aman. Vor Ort gratulierten begeisterte Passanten und bereicherten die Feierlichkeiten mit freundlichen Gesten wie Winken von Brücken oder Signaltönen von Booten. Vom Bürgermeister Venedigs, Luigi Brugnaro, erhielt das frisch vermählte Paar eine Murano-Glasschale als Geschenk. Für Annina war der Tag besonders emotional, wie sie gegenüber dem Blatt schwärmt: "Es könnte nicht aufrichtiger sein, wenn sich zwei Liebende versprechen, immer füreinander da zu sein."

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2022, als Annina im Bundestag ein Praktikum in Hagens Abgeordnetenbüro machte. Bereits zu Beginn war es Liebe auf den ersten Blick, doch die Beziehung musste einige Widerstände überwinden. Ein monatelanger Rosenkrieg um Hagen schärfte Anninas Glauben an die Liebe. "[Die Liebe] ist die stärkste Kraft, sie versetzt Berge und baut Brücken", so die frischgebackene Ehefrau. Hagen wiederum bezeichnete seine Annina als die "liebevollste und atemberaubendste Frau" und nannte die Hochzeit den schönsten Tag seines Lebens.

Anzeige Anzeige

Instagram / annina.semmelhaack Annina Semmelhaack und Hagen Reinhold, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annina.semmelhaack Hagen Reinhold und Annina Semmelhaack, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Annina und Hagen in Venedig geheiratet haben? Ich finde das sehr romantisch! Es ist die perfekte Stadt für Hochzeiten. Ich finde das viel zu übertrieben, aber wenn sie es sich leisten können... Ergebnis anzeigen