Im Rechtsstreit: Justin Baldonis Ex-Co-Star ergreift Partei

Justin Baldoni (41) befindet sich derzeit in einem intensiven Rechtsstreit mit Schauspielerin Blake Lively (37). Hintergrund sind Anschuldigungen von Blake, die im Dezember 2024 eine Klage gegen ihren Kollegen und Regisseur des Films It Ends With Us eingereicht hat, in der sie ihm sexuelle Belästigung und das Schaffen eines feindseligen Arbeitsumfelds vorwirft. Brett Dier (35), Justins früherer Co-Star aus der Serie Jane the Virgin, äußerte sich erstmals zu dem Fall und nannte die Situation "wirklich intensiv". In einem Interview mit Fan Mail erklärte er, dass er oft darauf angesprochen werde, sich aber mit Kommentaren zurückhalte. "Ich habe Justin immer geliebt", sagte er und betonte, wie sehr er hoffe, dass sich die Dinge klären.

Als Justin 2024 in "It Ends With Us" Regie führte und selbst eine Rolle übernahm, erhielt er zunächst viel Lob aus der Branche, ebenso wie von ehemaligen Kollegen wie Brett und Yael Grobglas, die ihn zur Premiere unterstützten. Kurze Zeit später erschütterten jedoch die Vorwürfe von Blake die Zusammenarbeit. Während sie betont, ihre Vorwürfe basierten auf schwerwiegenden Erlebnissen am Set, wehrte sich Justin mit einer eigenen Klage in Höhe von 400 Millionen US-Dollar gegen Blake, ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) und deren PR-Team. Er wirft ihnen Rufmord vor. Ryan hat in einer Stellungnahme jegliches Fehlverhalten bestritten und erklärt, seine Äußerungen über Justin seien von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt.

Für Justin ist die Situation emotional und finanziell belastend, so Insider aus seinem Umfeld. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Emily und engen Freunden. Bereits vor Bekanntwerden der Vorwürfe sprach "Jane the Virgin"-Kollegin Gina Rodriguez (40) über ihre Verbundenheit: "Justin ist mein Bruder, für immer." Doch trotz der engen Beziehungen im früheren Cast hat der Fall das Image des Regisseurs und Schauspielers schwer getroffen. Blake hingegen zeigt nach außen hin keine Zweifel an ihrer Entscheidung, die Klage eingereicht zu haben – ein Schritt, der offenbar mit Bedacht gewählt wurde und auf monatelanger Überlegung basieren soll.

Getty Images Brett Dier und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively im April 2025

