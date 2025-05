Göttliche Liebe: Kody Brown verteidigt seine Ehe mit Robyn

Kody Brown (56) sorgt mal wieder mit seinen Beziehungen für Schlagzeilen. Der Alle meine Frauen-Star muss sich in einem neuen "Sister Wives: One-on-One Special" dafür rechtfertigen, dass seine Ehen mit Meri (54), Janelle (56) und Christine (53) während seiner Beziehung mit Robyn (46) in die Brüche gingen. Doch der US-Amerikaner zeigt keine Reue. "Du findest die große Liebe, und dann machen dich alle dafür fertig?", wundert er sich und sagt ganz klar: "Ich sage euch was: Es gibt einen göttlichen Aspekt in meiner Beziehung mit Robyn, und wir wurden dafür geohrfeigt."

Doch Kody zeigt immerhin ein bisschen Einsicht. Seine inzwischen gescheiterten Beziehungen führten laut eigener Aussage stellenweise zu Selbstzweifeln und düsteren Gedanken, die auch seine Beziehung zu Robyn auf die Probe stellten. Während er betont, dass er für Frieden und Stabilität in seiner jetzigen Ehe kämpfen möchte, räumt er ein, dass die Anschuldigungen und Konflikte seiner anderen Ehen ihn stark belastet hätten. "Ich liebe diese Frau und ich will Frieden in dieser Beziehung", erklärt der Blondschopf.

Neben den gescheiterten Ehen musste Kody im vergangenen Jahr noch einen weiteren Verlust verkraften. Robert Garrison Brown, der Sohn des Realitystars, verstarb im März 2024 durch Suizid. Dieser Verlust ist auch in "Alle meine Frauen" immer wieder ein Thema. In einer der neuesten Folgen offenbarte der 56-Jährige: "Die Trauer kommt in Wellen. Wenn sie mich überkommt, kann ich ihr nicht entkommen. Wenn ich es herausweine oder schluchze, kann ich es verkürzen, aber wenn die Welle kommt, kann ich nicht verhindern, dass sie mich beeinflusst."

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

Instagram / janellebrown117 Garrison Brown, TV-Bekanntheit

