Mitten im Prozess: Diddys Zwillinge feiern Schulabschluss

Jessie (18) und D'Lila Combs (18) die 18-jährigen Zwillingstöchter von Sean "P. Diddy" Combs (55), haben die Schule abgeschlossen und das gebührend gefeiert – und zwar mitten im laufenden Gerichtsprozess ihres Vaters. Am Freitag feierten die beiden ihren Abschluss an der Sierra Canyon School in Chatsworth, Kalifornien, und teilten Bilder sowie Videos der Zeremonie auf Instagram. In ihren blauen Roben und weißen High Heels nahmen sie stolz ihre Diplome entgegen und posierten danach fröhlich mit Freunden, Blumensträußen und Geschenken. Unterstützung bekamen sie nicht nur von ihrem Bruder Justin Dior Combs, der ihnen luxuriöse Schmuckstücke schenkte, sondern auch von ihren weiteren Geschwistern, die das Ereignis voller Freude begleiteten.

Der Schulabschluss von D'Lila und Jessie steht allerdings im Schatten des Gerichtsprozesses ihres Vaters P. Diddy. Der Musikproduzent, der seit September 2024 in Untersuchungshaft sitzt und seit dem 12. Mai vor Gericht steht, muss sich unter anderem wegen Menschenhandels, Körperverletzung und Anstiftung zur Prostitution verantworten. Seine Ex-Freundin Cassie (38) hat zudem in erschütternden Aussagen von Misshandlungen und Demütigungen berichtet, die sie während ihrer Beziehung mit ihm erlebte. Trotz der belastenden Umstände scheinen die Zwillinge ihre Freude über ihre abgeschlossene Schulausbildung nicht von den Vorwürfen gegen ihren Vater beeinflussen zu lassen.

P. Diddy, der insgesamt sieben Kinder hat, wird von seiner Familie stets unterstützt – trotz der schweren Beschuldigungen. Einige seiner Kids, darunter auch D'Lila und Jessie, sowie seine Mutter Janice Combs, waren beim Prozessauftakt vor wenigen Wochen vor Ort im Gericht, um dem Rapstar beizustehen. Laut People hätten die Zwillinge den Gerichtssaal wegen expliziter Aussagen während der Verhandlung zweimal verlassen, blieben aber sitzen, als eines der Videos abgespielt wurde, das einen angeblichen Angriff ihres Vaters auf seine Ex-Freundin Cassie zeigte.

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency P. Diddy mit seinen Töchtern D'Lila Star, Chance und Jessie James Combs im März 2024

Getty Images P. Diddy im Juli 2023

