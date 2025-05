Horrorflug: Blitz schlug in Alexander Zverevs Flugzeug ein

Alexander Zverev (28) hat einen nicht ganz alltäglichen Trip von Hamburg nach Paris hinter sich. Der Tennis-Star wollte nach seinem Ausscheiden im Turnier in der Heimatstadt eigentlich zügig weiterreisen, um sich auf die French Open vorzubereiten. Doch der Flug geriet zu einem Schockerlebnis: Ein Blitz schlug in das Flugzeug ein, wie Alexander laut Bild berichtete: "Nach dem Start gab es einen Blitzeinschlag im Flieger und wir mussten nach Hamburg zurückkehren und notlanden."

Statt zu warten, entschied sich Alexander dafür, direkt weiter nach Paris zu reisen. In der Stadt der Liebe angekommen, ließ sich der Sportler von den Strapazen kaum etwas anmerken. Zwar fühlte er sich nach einer überstandenen Magen-Darm-Erkrankung noch nicht völlig fit, doch beim ersten Training auf dem Court Simonne Mathieu mit Pablo Carreno Busta wirkte er wieder konzentriert. "Ich fühle mich aber noch ein bisschen schlapp, habe nicht allzu lange und zu intensiv trainiert. Ich spiele hoffentlich erst Dienstag", schilderte er.

Vor einigen Wochen sorgte ein ganz anderes Thema rund um Alexander für Schlagzeilen: Die Gerüchte, Boris Becker (57) könne als Trainer beim Tennis-Star einsteigen, heizten die Spekulationen in der Tenniswelt ordentlich an. Die beiden wurden in Monte-Carlo sogar gemeinsam auf dem Trainingsplatz gesichtet. Doch Boris stellte in seinem Podcast "Becker Petkovic" klar: "Trainer werde ich nicht, das wird immer sein Vater bleiben. Aber enger Freund und Berater, weil, wenn er diesen Titel holt und den sportlichen Mount Everest erreicht, dann hat nicht nur Zverev gewonnen, sondern auch Tennis-Deutschland." Damit machte die Tennis-Legende deutlich, dass die Rolle als offizieller Coach nicht infrage kommt.

Getty Images Alexander Zverev, Tennisprofi

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

