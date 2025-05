Trennung nach Entbindung: Rebecca Ries macht sich Vorwürfe

Rebecca Ries ist frisch getrennt. Nur einen Monat nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes zog ihr Partner Göktug Göker den Schlussstrich. Die Reality-TV-Bekanntheit gewährt auf Instagram nun einen Einblick in ihre Gedankenwelt – und offenbart, wie sie aktuell mit den Geschehnissen umgeht. "Ich habe jetzt einfach noch mal Zeit gebraucht, um klarzukommen und nachzudenken, was ich vielleicht auch falsch gemacht habe in der Beziehung", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich bin nicht perfekt. Ich bin alles andere als perfekt. Ich bin im Wochenbett, meine Hormone drehen mit mir durch."

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin mache sich Vorwürfe: Sie sei durch die hormonellen Umstellungen nach der Geburt in ihren Handlungen beeinflusst gewesen. "Ich sage Dinge, die ich nicht so meine. Ich mache Dinge, die ich danach bereue. Und wo ich mir an den Kopf fasse und mir denke: 'Junge, wie behindert bist du eigentlich, dass du das machst?'", erläutert sie. Daher wendet sich Rebecca auch mit einer Bitte an ihre Follower: "Bitte verbreitet keinen Hass im Netz. Das tut Menschen einfach weh. [...] Gök hat es auf gar keinen Fall verdient, so viel Hass abzubekommen."

In Rebeccas Statement ist deutlich zu erkennen, wie tief der Schmerz sitzt. Der Stress der vergangenen Tage setzt ihr sehr zu – weshalb sie sich kürzlich auch dazu entschied, sich ein wenig aus den sozialen Medien zurückzuziehen. "Ich hatte heute meine erste Panikattacke. Es war beängstigend und überwältigend und es hat mir gezeigt, dass ich auf mich aufpassen muss", offenbarte die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit im Netz und fügte hinzu: "Ich brauche gerade Raum, um zu heilen und wieder zu mir selbst zu finden."

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Mai 2025

