Logopädin-Besuch: Kim Gloss' Tochter bekommt Saugtraining

Kim Gloss (32), bekannt als Musikerin und Reality-TV-Star, freut sich über die Fortschritte ihrer wenige Monate alten Tochter Rosa. Wie Kim auf Instagram verriet, erhält ihre jüngste Tochter aktuell Saugtraining. "So, wir waren direkt nach dem Sport bei der Logopädin. Wer es nicht mitbekommen hat: Rosa bekommt Saugtraining. Ja, ich wusste auch nicht, dass es so etwas gibt", teilte Kim mit. Die Methode scheint Erfolg zu zeigen, denn Rosa macht bereits Fortschritte: "Verrückt, aber es bringt was. Also, es läuft besser und ich bin richtig stolz auf Rosa."

Beim Saugtraining, das von einer Logopädin begleitet wird, lernt Kim Übungen und Massagen für zu Hause, um Rosas Saugverhalten zu verbessern. Die Stimulation des Gesichts und bestimmte Handgriffe sollen dabei helfen, die Bewegungsmuster zu fördern. Kim zeigt sich begeistert: "Das ist sehr hilfreich, da bekommt man so Übungen für zu Hause beigebracht." Die Resultate scheinen bereits sichtbar zu sein und die stolze Mama sieht optimistisch in die Zukunft, was die Entwicklung ihrer kleinen Tochter betrifft.

Kim, die einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an DSDS und ihre Karriere als Musikerin bekannt wurde, teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Neben ihrer jüngsten Tochter Rosa hat sie zwei ältere Kinder und berichtet immer wieder über die Herausforderungen und Freuden des Elternseins. Ihre Offenheit und authentischen Beiträge kommen besonders bei ihren Fans gut an, die Kims Erfahrungen und Tipps oft als inspirierend empfinden. Mit ihrer Familie scheint sie aktuell ihr großes Glück gefunden zu haben und genießt die besondere Zeit mit ihren Liebsten in vollen Zügen.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

Getty Images Kim Gloss im Februar 2024

