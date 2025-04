Glück gehabt: Kim Gloss' Leben mit Baby ist superentspannt

Reality-TV-Star Kim Gloss (32) hat wieder allen Grund zur Freude: Am 20. März wurde sie zum zweiten Mal Mutter – ihre Tochter Rosa ist nun das jüngste Mitglied der Familie. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin, mit dem sie bereits 2022 ihre Tochter Golda bekam, genießt Kim die Zeit mit ihrem Familienzuwachs in vollen Zügen. Nach der Geburt teilte sie nun in ihrer Instagram-Story ein Update zu ihrem neuen Alltag mit dem Baby und verriet ihren Followern: "Unsere Nächte sind eigentlich ganz gut, wie es halt mit einem Neugeborenen ist." Kim hat aus ihrer früheren Beziehung mit Rocco Stark (38) außerdem noch eine weitere Tochter namens Amalia.

Im Vergleich zu den turbulenten Zeiten, die Eltern von Neugeborenen oft erleben, zeigt sich die Sängerin dankbar für das ruhige Naturell ihrer Tochter Rosa. "Sie ist wirklich so ruhig und entspannt. Toi, toi, toi. Ich klopfe mal auf Holz, dass das so bleibt", so Kim weiter in ihrer Story. Die Kleine meckere weder tagsüber noch in der Nacht und sei ein ausgesprochen entspanntes Baby. "Anfangs ist es ja fast schon langweilig, weil die nur schlafen, trinken, in die Windel machen und das Ganze auf Repeat", lachte sie und zeigte sich voller Zuversicht, dass dieser trubelfreie Rhythmus noch eine Weile anhält.

Kim Gloss, die 2012 durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp einem breiten Publikum bekannt wurde, meistert ihr Leben als Mama inzwischen mit viel Gelassenheit. Privat hat die Sängerin nach einigen Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung zu Rocco mit Alexander Beliaikin ihr Glück gefunden. Seit 2021 sind die beiden verheiratet und scheinen als Elternteam perfekt zu harmonieren. Immer wieder gewährt Kim ihren Fans Einblicke in das Familienleben zu fünft und begeistert dabei mit ihrer positiven Art. "Für mich ist das Mama-Sein meine größte Erfüllung", verriet sie einst in einem Interview – eine Haltung, die sie auch jetzt sichtlich ausstrahlt.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Februar 2025

