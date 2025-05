Nebenberuf Realitystar: Diesen Normalo-Job hat Jenny Graßl

Reality-Star Jenny Graßl (24), bekannt aus Formaten wie Love Island und aktuell aus Ex on the Beach, hat auf Instagram spannende Einblicke in ihre berufliche Zukunft gegeben. Die Deggendorferin, die bisher hauptsächlich durch ihre TV-Auftritte aufgefallen ist, startet am 1. Juli in eine völlig neue Karriere. Nach sieben Jahren im Frühstücksservice eines Hotels hat sie sich dazu entschlossen, eine berufliche Neuorientierung zu wagen. Ihre neue Stelle wird sie zwar weiterhin in einem Hotel ausüben, allerdings in einer vollkommen anderen Rolle: Jenny wird sich zukünftig um den Social-Media-Bereich des Hauses kümmern.

In einer Frage-Antwort-Runde verriet Jenny, dass sie schon nach ihrer Teilnahme bei "Love Island" begonnen hatte, ihre Pläne umzugestalten. Begeistert erzählt sie, dass sie mit ihrer neuen Tätigkeit Verantwortung für die Inhalte der Hotel-Webseite übernehmen wird. "Ab dem 1. Juli beginne ich eine neue Stelle – und ich freue mich riesig darauf! Es ist etwas komplett anderes als das, was ich vorher gemacht habe, und ich bin so, so dankbar für diese Chance." Für die 24-Jährige ist dieser Schritt nicht nur eine berufliche Herausforderung, sondern sie sieht darin auch die Möglichkeit, ihre bisherigen Erfahrungen im Reality-TV für kreative Content-Ideen zu nutzen. Jenny plant außerdem, ihre Fans auf diesem Weg mitzunehmen, möglicherweise sogar mit kleinen Vlogs, um einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit bieten zu können.

Trotz des beruflichen Umbruchs scheint die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin ihr Leben gerade in vollen Zügen zu genießen. Erst kürzlich sprach sie darüber, wie entspannt sie mit der Ausstrahlung ihrer neuesten TV-Show umgeht. In "Ex on the Beach" trifft sie auf ihren Ex-Freund Luca, doch die emotionale Belastung durch die Wiederbegegnung scheint ihr nichts auszumachen. Immerhin hat Jenny es schon in der Vergangenheit geschafft, mit Herausforderungen offen umzugehen und neue Wege für sich zu finden. Nun wagt sie den nächsten Schritt, sowohl beruflich als auch privat, und zeigt dabei viel Elan und Zuversicht. Mit ihrer neuen Stelle verbindet sie zwei ihrer großen Leidenschaften: die Arbeit im Hotel und die kreative Welt von Social Media.

Anzeige Anzeige

TikTok / jennygrassl_ Jenny Grassl im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jennygrassl_ Jenny Graßl, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige