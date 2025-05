Jenny Grassl hat nach "Ex on the Beach" psychologische Hilfe

Jenny Grassl (24) ist Teil der diesjährigen Ex on the Beach-Staffel. Die Dreharbeiten liegen schon einige Zeit zurück, doch die Folgen nun Woche für Woche im TV zu sehen, erweckt in der Love Island-Bekanntheit viele unschöne Gefühle. Einige Vorkommnisse scheinen sie sogar so sehr zu beschäftigen, dass sie sich psychologische Hilfe gesucht hat. "Ja, ich habe mir für die Ausstrahlung einen Psychologen geholt und ich finde, es ist absolut nichts Schlimmes, sich Unterstützung zu holen", erklärt die Blondine in ihrer aktuellen Instagram-Story.

Jenny geht sogar genauer darauf ein, wie ihr der Therapeut während der Ausstrahlung der Show zur Seite steht: "Da ich sehr temperamentvoll bin, aber auch emotional, hilft er mir, Dinge viel besser zu verarbeiten und nicht in der Vergangenheit steckenzubleiben." Während sie sich die Folgen anschaut, komme noch viel Wut in ihr hoch. Jennys mentaler Beistand helfe ihr dann, sich auf die Zukunft statt auf die Vergangenheit zu fokussieren und somit ihre unkontrollierten Emotionen in den Griff zu bekommen.

Eine Situation, die Jenny wohl besonders zugesetzt haben wird, ist ein riesiger Zoff mit Linda Braunberger (24) in der siebten Folge der Show. Da beide Frauen Interesse an Villa-Casanova Marvin Kleinen zeigten, erhitzten sich die Gemüter, bis es zum eskalierenden Wortgefecht kam. Vor allem Jenny bekam dabei ihr Fett weg. Die ehemalige GNTM-Kandidatin äußerte sich immer wieder abfällig über das Äußere ihrer Rivalin und meinte, diese hätte "drei Kilo Botox und Hyaluron" im Gesicht.

Jenny Grassl, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Linda Braunberger, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025