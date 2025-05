"Ex on the Beach"-Ausstrahlung: So geht es Jenny Graßl damit

Jenny Graßl ist aktuell in der sechsten Staffel Ex on the Beach zu sehen. Dort trifft die Reality-TV-Bekanntheit auf ihren Verflossenen Luca Müller – und daraus, dass sie an der Trennung von ihrem Love Island-Partner noch immer zu knabbern hat, macht die Blondine in der Show kein Geheimnis. All das jetzt mit der Ausstrahlung auf RTL+ noch einmal durchstehen zu müssen, scheint ihr aber nichts auszumachen. Ganz im Gegenteil: "Mir geht's gerade richtig gut", freut sich die Deggendorferin in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story.

Zwar habe es zwischenzeitlich Momente gegeben, in denen die Ausstrahlung und der damit einhergehende "Hate" sie "kurz runtergezogen" haben. Doch Jenny habe gelernt, dass auch solche Phasen zu ihrem Leben dazugehören und "kommen dürfen". "Was zählt, ist, dass ich die richtigen Menschen an meiner Seite habe. Menschen, die mich auffangen, ehrlich zu mir sind und mich lieben, wie ich bin", erklärt die ehemalige Good Luck Guys-Teilnehmerin und zeigt sich dankbar für all die schönen Momente im Leben. Dankbar ist sie auch dafür, endlich sagen zu können: "Ich bin glücklich." Ob eine bestimmte Person für ihr Glück verantwortlich ist oder ob sie als Single glücklich durchs Leben geht, möchte sie aber nicht verraten – das werden ihre Fans mit dem Ende von "Ex on the Beach" erfahren.

An der Ausstrahlung wird Jenny aber vor allem eins gestört haben: mitzubekommen, wie ihr Verflossener in der Show hinter ihrem Rücken über sie gesprochen hat. So ließ sich Luca beispielsweise über Jennys aktuelles Äußeres aus und meint, sie habe für seinen Geschmack viel zu oft nachhelfen lassen. "Ich wusste nie, dass Luca optisch so über mich denkt", gab Jenny daraufhin im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast zu verstehen. Was er sagte, rege sie bis heute auf – denn vor allem in ihrer Beziehung habe er stets beteuert, sie optisch schön zu finden. "Er hat das auch nie in der Beziehung erwähnt oder nachher. Er hat mir immer gesagt, [...] er ist so überglücklich mit mir und findet mich so wunderschön", erklärte sie verärgert.

Instagram / jennygrassl_ Jenny Graßl, Influencerin

RTL2 Jenny und Luca, "Love Island"-Gewinner

