Zu viele Beauty-Eingriffe? Jenny Grassls Arzt äußert sich

Jenny Grassl (24), bekannt aus Love Island, sorgt jetzt erneut mit ihrem Look für Gesprächsstoff. Ihren Beauty-Weg wurde nun von ihrem Ästhetik-Arzt Manuel Dichtl dokumentiert, der selbst durch Die Bachelorette bekannt wurde. Wie Manuel erzählt, begann Jennys ästhetische Reise 2022 – angestoßen durch eine Lippenbehandlung bei einer Kollegin, um ihren Lippen mehr Fülle zu verleihen. In einem Clip auf Instagram zeigt Manuel nun die Entwicklung ihres Looks – von den ersten Behandlungen über ihren Auftritt bei Love Island bis heute. Doch er betont: Für den heutigen Look von Jenny und ihrer Zwillingsschwester Vanessa (24) sei nicht nur er verantwortlich.

Bis zu ihrer Teilnahme an der Kuppelshow waren die Schwestern wohl regelmäßig bei ihm in Behandlung. Doch nach dem Ende der Show sei Funkstille gewesen: "Nach 'Love Island' sind Jenny und Vanessa plötzlich nicht mehr zu mir gekommen", so Manuel. Die inzwischen veränderten Gesichter seien das Ergebnis anderer Hände – Manuel zeigt in seinem Reel auch entsprechende Vorher-Bilder zur Veranschaulichung.

Jenny selbst steht jedoch zu ihren Eingriffen. Vor Kurzem erklärte sie, dass sie sich heute viel selbstbewusster und wohler in ihrer Haut fühle – auch wenn sie häufig mit ihrem früheren Aussehen verglichen werde. Gerade durch die aktuelle Staffel von Ex On The Beach rückt ihr Look erneut ins Zentrum der Diskussionen. Kritik lässt Jenny jedoch nicht unbeantwortet und präsentiert sich kämpferisch. Wie ihre Beauty-Reise weitergeht, bleibt offen – doch Manuel Dichtl kündigte bereits neue Einblicke an.

Instagram / der.facharzt Jenny Grassl in Behandlung bei Manuel Dichtl 2022

Instagram / der.facharzt Jenny Grassl in Behandlung bei Manuel Dichtl 2024

