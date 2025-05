"Drei Kilo Botox": "Ex on the Beach"-Linda beleidigt Jenny

Die Emotionen kochten in der aktuellen Folge von Ex on the Beach hoch, als Linda Braunberger (24) und Jenny Grassl (24) aneinandergerieten. Der Streit entbrannte aufgrund von Lindas offensichtlichem Interesse an Mitstreiter Marvin Kleinen und eskalierte schnell. Nachdem Jenny in einem hitzigen Wortgefecht eine harsche Beleidigung ausgesprochen hatte, die die Produktion sogar zensierte, reagierte Linda wütend und warf Jenny vor, ihr Aussehen durch "3 Kilo Botox und Hyaluron" verändert zu haben. Während des anschließenden Gesprächs mit Marvin ließ die ehemalige GNTM-Kandidatin verlauten: "Ich bin Frauen ein Dorn im Auge, weil ich eine natürliche Schönheit bin."

Obwohl Jenny sich nach dem Ausbruch entschuldigte, blieb Linda im Angriffsmodus und machte ihrem Ärger weiter Luft. Sie warf Jenny Unsicherheit vor und stellte sich selbst als selbstbewusste, natürliche Frau dar. "Ich brauche kein Silikon, kein Botox und kein Hyaluron, um geil zu sein", erklärte sie. Auch Jenny hielt mit ihren Aussagen nicht zurück und schoss zurück: "Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Du benimmst dich wie eine Schlampe."

Nach der Ausstrahlung der Folge wandte sich Linda auf Instagram an ihre Fans und zeigte Reue für ihr Verhalten. Offenbar war die Reality-TV-Teilnehmerin über ihr eigenes Auftreten erschrocken: "Ich erkenne mich tatsächlich kaum wieder. Offensichtlich war ich gut alkoholisiert, dennoch kann und will ich das damit nicht entschuldigen", erklärte sie. Linda kündigte an, sich nochmals öffentlich zu ihren Worten zu äußern und versicherte, dass sie kein Bodyshaming betreiben wollte.

Jenny Grassl, Reality-TV-Bekanntheit

Linda Braunberger, Reality-TV-Bekanntheit

