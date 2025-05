Nach TV-Zoff: Kein Kontakt zwischen Linda und Jenny Grassl

Zwischen Linda Braunberger (24) und Jenny Grassl (24) gab es bei der TV-Show Ex on the Beach einen unschönen Vorfall, der immer noch Wellen schlägt. Im Streit um Realitystar Marvin Kleinen griff Linda Jenny persönlich an und machte abfällige Bemerkungen über ihr Äußeres. Nach der Ausstrahlung der Szene veröffentlichte Linda zwar eine Entschuldigung auf Instagram, doch persönlich, so Jenny, habe sie nie von ihr gehört. "Deshalb finde ich es ehrlich gesagt heuchlerisch, dass sie jetzt plötzlich ein öffentliches Statement veröffentlicht, in dem sie sich entschuldigt und angeblich schockiert über ihr eigenes Verhalten ist", betonte Jenny in einem Statement auf Instagram.

Für Jenny wirkt das Verhalten ihrer Reality-Kollegin alles andere als glaubwürdig. Ihrer Meinung nach sei der reumütige Post im Netz lediglich ein Versuch gewesen, das eigene Image in der Öffentlichkeit zu retten. "Wenn es ihr wirklich leid tun würde, dann hätte sie sich zuerst bei mir persönlich gemeldet – bei der Person, die ihr Verhalten direkt betroffen hat", fügte die Love Island-Bekanntheit hinzu.

Der Streit der beiden Frauen hatte während der siebten Folge von "Ex on the Beach" für viel Aufsehen gesorgt. Sowohl die einstige GNTM-Teilnehmerin als auch die Blondine zeigten großes Interesse am Show-Casanova Marvin, sodass der große Streit entbrannte. Nachdem Jenny das Wortgefecht mit einer harschen Beleidigung angeführt hatte, die die Produktion sogar zensierte, legte Linda ganz schnell nach. Wütend wetterte sie immer wieder gegen das Aussehen der 24-Jährigen. "Ich brauche kein Silikon, kein Botox und kein Hyaluron, um geil zu sein" und "Ich bin Frauen ein Dorn im Auge, weil ich eine natürliche Schönheit bin" waren nur einige ihrer Aussagen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Jenny Grassl, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger im März 2025

Anzeige Anzeige