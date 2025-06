So geht es Realitystar Jenny Grassl im neuen Normalo-Job

Jenny Grassl (24) hat eine berufliche Umorientierung gewagt. Für die Blondine, die durch ihre Teilnahme an Love Island bekannt wurde, ist Reality-TV nämlich lediglich ein Nebenjob. Jenny arbeitete sieben Jahre lang im Frühstücksservice eines Hotels – und hat nun beruflich umgeschifft. Seit wenigen Wochen betreut sie die Social-Media-Kanäle des Hotels. In ihrer Instagram-Story verrät sie, wie es ihr mit der neuen Stelle ergeht. "Ich werde gerade angelernt und merke, dass ich noch in vielen Bereichen unsicher bin. Dadurch bin ich manchmal auch etwas langsamer oder brauche für bestimmte Dinge länger, weil ich sie einfach noch nicht so gut kann", gibt sie ehrlich zu.

Für die 24-Jährige sei das aber kein Grund, aufzugeben. Jenny sei hochmotiviert, sich weiterzuentwickeln und zu lernen. "Das Schöne ist: Ich fühle mich richtig wohl! Die Arbeit macht mir total Spaß, sie gibt mir ein gutes Gefühl und ich merke, dass ich endlich das tue, was mir wirklich Freude macht", erzählt sie und fügt hinzu, dass auch ihre Kollegen alle supernett seien. Eigentlich hatte die Influencerin geplant, ihre Fans auf ihrer neuen Reise mitzunehmen. Inzwischen habe sie aber gemerkt, dass sie erst einmal selbst in Ruhe ankommen muss. "Sobald ich mich sicherer fühle und Erfahrungen gesammelt habe, nehme ich euch auf jeden Fall wieder mehr mit in meinen Alltag", verspricht sie.

Bevor sie den beruflichen Tapetenwechsel wagte, stand für Jenny ein anderes Abenteuer an: Sie war Teil des Casts der aktuellen Ex On The Beach-Staffel. Dort traf sie auf ihren Ex-Freund Luca. In der Show stellte das eine große emotionale Belastung für sie dar – dieses Thema scheint sie inzwischen aber hinter sich gelassen zu haben. Auf Social Media zeigt sie regelmäßig, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießt und neue Herausforderungen, wie den Jobwechsel, mit Elan angeht.

RTL / Frank Fastner Jenny Grassl, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / luuqa Jenny und Luca im Oktober 2023