"Liebe diesen Menschen": Romina Palm schwärmt von Tochter

Romina Palm (25) ist ganz vernarrt in ihren Wonneproppen! Vor wenigen Tagen wurde die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit zum ersten Mal Mama. Auf Instagram meldet sich Romina mit einem Baby-Kuschelfoto aus dem Krankenhaus und schreibt dazu: "Guten Morgen und liebe Grüße von Mama Romi und Baby Maus." Nach monatelangem Warten, ihre Tochter endlich in den Armen zu halten, macht die frischgebackene Mama emotional: "Ich liege hier gerade mit meinem größten Glück auf dieser Erde vor mir, bin voller Gefühle und liebe diesen Menschen unglaublich."

Doch neben den Glücksgefühlen schwingen auch andere Emotionen mit, wie die 25-Jährige offen teilt. "Gleichzeitig bin ich auch noch total überfordert mit allem. Aber nicht nur ich, sondern auch sie." An das neue Miteinander und die neuen Eindrücke müssen sich sowohl die Neu-Mama als auch der Säugling wohl noch gewöhnen. Romina sieht das aber gelassen und bleibt zuversichtlich: "Wir rocken das aber. Wir sind ein gutes Team."

Die Content Creatorin und ihr Verlobter Christian Wolf durften am 24. Mai ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Während es für Romina das erste Kind ist, hat der Fitness-Unternehmer bereits einen Sohn namens Noah, der aus seiner vorherigen Beziehung mit Antonia Elena stammt. Details zur Geburt behalten Romina und Christian noch für sich. Auch den Namen ihrer Tochter verraten sie ihren Fans bislang nicht, sie nennen sie nur liebevoll "Küken".

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seiner Tochter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige