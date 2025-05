Normalo-Sommerhaus-Lucia und Marc wurden mit Messer bedroht

Lucia Preuße und Marc Kleeb erlebten auf ihrem USA-Trip einen echten Schockmoment. In ihrer Instagram-Story erzählt das Sommerhaus der Normalos-Pärchen, dass es auf offener Straße mit einem Messer bedroht wurde. "Der hat wie ein Bekloppter an der Tür gerüttelt. Marc wollte aussteigen und fragen, was das Problem ist. [...] Der ist dann zurück zu seinem Auto und hat ein Messer geholt und das gegen die Scheibe geschlagen... und uns damit gedroht, dass wir rauskommen sollen", erzählt Lucia. Sie habe dann die Polizei angerufen und die beiden machten sich auf den Weg zur nächsten Polizeistation. Der Unbekannte sei ihnen weiter gefolgt. Erst bei der Wache habe er das Weite gesucht. Laut Lucia fahndet die Polizei jetzt anhand des Kennzeichens und einer Videoaufnahme nach dem Mann.

Lucia selbst lebte knapp anderthalb Jahre in Los Angeles und sie meint, in der Zeit schon einiges erlebt zu haben. Aber eine solche Gewaltbereitschaft sei ihr noch nie untergekommen. Der Mann habe das Paar schon vorher etwa eine Viertelstunde verfolgt. "Marc hat im Rückspiegel gesehen, dass der extrem dicht aufgefahren ist und egal, ob wir links oder rechts abgebogen sind, der klebte förmlich an unserem Arsch", erzählt die Unternehmerin. Die beiden hielten den Moment mit dem Handy fest und die Aggression des Unbekannten ist deutlich zu sehen: Nicht nur, dass er gegen die Scheibe schlug, er brüllte ihnen auch unverständlich entgegen. Lucia und Marc bleiben ruhig und mussten in ihrer Überforderung sogar lachen.

Das Duo wurde dem deutschen Publikum erst vor wenigen Wochen dank der ersten Ausgabe von "Das Sommerhaus der Normalos" bekannt. Der Ableger von Das Sommerhaus der Stars erfreute sich zwar großer Beliebtheit, aber Lucia und Marc erlebten nur eine kurze Zeit in der Bocholter WG. Die zwei eckten unter den Kandidaten gewaltig an und landeten so auf der Abschussliste. Mit den Siegern Hendrik Sünder und Sophie Welack sind sie dennoch zufrieden. "Wir gönnen es denen deswegen am meisten, weil keiner am Anfang gedacht hätte, dass genau die das Rennen machen", betonten sie gegenüber Promiflash.

