Sommerhaus-Normalos Lucia und Marc zeigen ihr Dubai-Zuhause

Für Lucia Preuße und Marc Kleeb ist die Zeit im Sommerhaus der Normalos vorbei. Statt Bocholt heißt es für das Unternehmerpärchen nun wieder Dubai. Auf dem Instagram-Profil der Show geben die zwei einen kleinen Einblick in ihr Zuhause und zeigen, wie sie in dem Luxusdomizil leben. Das kann sich sehen lassen: Eine großzügige, helle Wohnung in der 41. Etage mit Blick auf die Skyline von Dubai. "Wir sind meistens sechs Monate hier und die anderen sechs Monate in Deutschland", erzählt Lucia strahlend.

"Wir leben auf Dubai Creek", verrät sie. Von ihrem sonnigen Balkon schauen sie auf Downtown und können sogar den Burj Khalifa sehen. Von dort aus würden sie nicht nur arbeiten, sondern auch beinahe jeden Tag gemeinsam zum Sport gehen. Neben den üblichen Räumen birgt ihre Wohnung auch noch ein kleines Geheimnis: Lucia und Marc sind nämlich absolute Parfum-Liebhaber, weshalb sie den Düften sogar ein eigenes Zimmer gewidmet haben. Fein säuberlich aufgereiht finden sich dort Regale mit über 60 Parfums. "Das sind nur zwei Drittel von dem, was wir haben", gesteht die Beauty.

Auf all diesen Luxus mussten die 27-Jährige und ihr Partner im Sommerhaus verzichten – und auch mit ihren Mitbewohnern war es nicht immer gemütlich. Schon ab Tag eins eckten die beiden an – nicht nur ein Paar schien ein Problem mit dem selbstbewussten Auftreten der Auswanderer zu haben. "Marc und Lucia, das ist schon eine andere Welt. [...] Marc habe ich direkt so eingeschätzt: 'Mag ich nicht!'", lästerte unter anderem Hendrik über den ehemaligen Nachhilfelehrer.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen seit Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Lucia Preuße, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Marc Kleeb, Kandidat bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

Anzeige