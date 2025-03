Bekommt "Das Sommerhaus der Normalos"-Lucia Hassnachrichten?

Lucia Preuße gehört mit ihrem Partner Marc Kleeb zu den Kandidaten der aktuell laufenden Staffel Das Sommerhaus der Normalos. Mit ihrem selbstbewussten Auftreten polarisiert das Paar nicht nur in der Sendung, sondern auch zu Hause bei den Zuschauern – weshalb die 27-Jährige nun von einem Instagram-Follower gefragt wird, ob sie viel negative Kritik erhält. "Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so genau sagen. Natürlich, hin und wieder bekomme ich etwas mit, aber im Großen und Ganzen interessiert es mich nicht und deswegen gucke ich es mir auch nicht an", offenbart sie.

Es sei allerdings auch nicht ihre Intention, jedem zu gefallen. "Wenn man in eine Realityshow geht, gerade in so ein Trash-Format, dann ist es schwierig, dass du Everybody's Darling bist", erklärt Lucia. Sie schenke der Meinung anderer aber sowieso sehr wenig Beachtung. "Was interessiert mich, was andere von mir denken? Ich muss ja mit mir klarkommen und wenn ich mit mir klarkomme in meinem Leben und meinem Umfeld, dann ist es doch gut", findet die Reality-TV-Teilnehmerin und betont, es sei ohnehin schwierig, es jedem recht zu machen.

Lucia und Marc erregten bereits kurz nach ihrem Einzug ins Sommerhaus Aufsehen. Insbesondere ihre Mitstreiter Hendrik und Sophie schienen alles andere als angetan von dem Paar. "Marc und Lucia, das ist schon eine andere Welt. [...] Marc habe ich direkt so eingeschätzt: 'Mag ich nicht!'", verriet der Klempner. Aber auch bei den restlichen Teilnehmern sind die beiden eher unbeliebt: In der vergangenen Folge erhielten sie die zweitmeisten Stimmen und müssen in der kommenden Woche in der Exit-Challenge gegen Michelle und Maki antreten.

Anzeige Anzeige

Instagram / lucia.preusse Lucia Preuße, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL Marc und Lucia, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige