Normalo-Paar Lucia und Marc schießt nach Exit gegen Maki

Die Sommerhaus der Normalos-Teilnehmer Lucia Preuße und ihr Partner Marc Kleeb haben nach ihrem Ausscheiden im Promiflash-Interview kein gutes Haar an ihren Konkurrenten Maki Doric und Michelle Mišić gelassen. Beim Exit-Spiel, das zum Ausscheiden des Paares führte, hatte Lucia mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Buchhalter nahm darauf wenig Rücksicht. "Während Lucia unter akuter Atemnot litt und sogar ein Sanitäter gerufen wurde, feuerte er seine Partnerin an, das als 'ihre Chance' zu nutzen", wettert das Unternehmer-Pärchen und bemängelt die fehlende Fairness ihrer Gegner.

Auch Makis lautstarke Freude über seinen Sieg kam gar nicht gut bei der Betreiberin eines Onlineshops für Hundeleinen und ihrem Partner an: "Der anschließende Jubel über einen 'Sieg ohne Gegner' war der menschliche Tiefpunkt. Wer so gewinnt, hat vielleicht Punkte gemacht, aber definitiv verloren, was Charakter angeht." Die beiden betonen gegenüber Promiflash, die Niederlage zu akzeptieren, jedoch nicht das Verhalten ihrer Gegner. Auch verabschiedet hätten sich Maki und Michelle nicht mehr. "Nicht mal ein Tschüss kam von denen", erklären Lucia und Marc enttäuscht. Bis heute haben die Paare keinen Kontakt zueinander.

Lucia und Marc sind mit ihrer Meinung nicht allein. Auch andere Bewohner des Sommerhauses kritisieren das Verhalten von Maki und Michelle scharf. Unter anderem machte Sophie Welack ihrem Ärger Luft und giftete: "So ein widerliches, ekliges Verhalten." Für die leidenschaftliche Raucherin war klar, dass Maki und Michelle die Situation ihrer Gegner "ausnutzten".

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

