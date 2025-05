"Small-Dick-Energy": Sarah Liebich schießt gegen Lauras Ex

Sarah Liebich hat auf Momo Chahines Geburtstags- und Releaseparty in Dortmund scharfe Kritik an Jonny Jaspers geübt. In einem Gespräch mit Promiflash stellte sich die Reality-TV-Bekanntheit explizit auf die Seite ihrer Freundin Laura Peuker, die sich vergangenes Jahr von Jonny getrennt hat. "Ich würde ein Getränk nehmen und es ihm ins Gesicht schütten", machte Sarah ihre Abneigung deutlich. Sie bezeichnete Jonny als "Verbildlichung von Small-Dick-Energy" und erklärte, dass ihr Hass auf ihn weit über ihre sonstigen persönlichen Antipathien hinausgehe.

Dass Sarah sich offensichtlich auf die Seite ihrer Freundin Laura schlägt, überrascht kaum. Jonny und Laura sind seit vergangenem Jahr getrennt, doch die Spannungen zwischen den beiden nehmen seit Bekanntgabe der gemeinsamen Prominent getrennt-Teilnahme offenbar eher zu. Sarah glaubt allerdings, dass sie sich nicht groß einmischen müsse, damit der Ex ihrer Freundin sein Fett wegbekommt: "Ich weiß, dass dieser Junge alles Karma kriegen wird, was er verdient hat. Wir können uns einfach nur zurücklehnen und die Show genießen." In Hinblick auf die Ausstrahlung der "Prominent getrennt"-Staffel teaserte sie: "Es wird nämlich auf jeden Fall krass werden."

Nicht nur Laura und ihre Bestie Sarah sticheln gegen Jonny. Auch er hält sich mit öffentlicher Kritik gegenüber seiner Ex nicht zurück. Vor wenigen Tagen hatte Jonny auf Instagram gegen Laura gestichelt. Unter anderem ging es um das Sorgerecht für einen gemeinsamen Hund und verletzende Vorwürfe, die Laura ihm gemacht haben soll. Der Realitystar betonte wiederholt, dass die Nachwirkungen ihrer Beziehung ihn belasten. Gleichzeitig warf er Laura vor, sie würde ihn nur für Sichtbarkeit öffentlich diffamieren.

Anzeige Anzeige

RTL Jonny Jaspers, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuke und ihr Hund, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige