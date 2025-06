"Vorsichtig": Deshalb fiel Sarah Liebich neue Liebe schwer

Sarah Liebich verkündete vor wenigen Stunden eine schöne Nachricht: Die Reality-TV-Bekanntheit ist wieder offiziell in festen Händen! Nachdem sie von einem ihrer Ex-Partner vor den Augen zahlreicher Zuschauer im TV betrogen wurde, freuen sich nun sicherlich einige ihrer Fans über ihr neues Liebesglück. Im Interview mit Promiflash gesteht Sarah allerdings, dass der Weg in Richtung Partnerschaft kein leichter war: "Für mich ist es nicht einfach, einen neuen Mann in mein Leben zu lassen, besonders nicht in Bezug auf die Öffentlichkeit. Nach dem, was damals alles passiert ist, merke ich, wie kritisch und vorsichtig ich geworden bin."

Wie sich Sarah und ihr neuer Freund Meik Kühnel kennen und lieben gelernt haben, möchte die Influencerin vorerst noch im Privaten genießen. Das hält sie allerdings nicht davon ab, gegenüber Promiflash von dem Ex-Fußballprofi zu schwärmen: "Meik ist der erste Mann, der es mir von Anfang an sehr einfach gemacht und mir ein super Gefühl gegeben hat. So konnte ich mich auch endlich wieder auf ein ernsthaftes Kennenlernen einlassen und mich öffnen." Sarah lässt durchblicken, dass es sich bei der Partnerschaft um eine Fernbeziehung handelt. Diese Liebe mit Distanz funktioniere momentan "sehr gut", dennoch müsse sie lernen, wieder vertrauen zu können. Doch mit Meik an ihrer Seite ist sie diesbezüglich guter Dinge.

Sarah wurde durch ihre Teilnahme an der Treue-Show Temptation Island bekannt. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Nico Legat (27) stellten sie ihre Beziehung auf die Probe – und scheiterten kläglich. Grund dafür war ein Seitensprung, den Nico zu verantworten hatte. Die Beziehung wurde noch vor Ort für beendet erklärt. "Mein Beziehungsstatus ist jetzt auf jeden Fall Single. Mit so einem Mann will und kann ich nicht eine Beziehung führen", stellte sie damals klar.

Promiflash Sarah Liebich, TV-Bekanntheit, und ihr Partner Meik

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich und Meik Kühnel

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und seine Ex-Freundin Sarah Liebich